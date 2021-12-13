Голикова: законопроект о QR-кодах не ограничивает права граждан

Татьяна Голикова отметила, что обсуждаемый законопроект не направлен на ограничение прав граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обсуждаемый в Госдуме РФ законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте, о доработке которого ранее высказывался вице-спикер нижней палаты Петр Толстой, не направлен на то, чтобы ограничить права россиян. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

«Об ограничении прав граждан речи не идет», — заявила Голикова во время заседания Госдумы.

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