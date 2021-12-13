Голикова: законопроект о QR-кодах не ограничивает права граждан

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Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, голикова татьяна
Татьяна Голикова отметила, что обсуждаемый законопроект не направлен на ограничение прав граждан Фото:

Обсуждаемый в Госдуме РФ законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте, о доработке которого ранее высказывался вице-спикер нижней палаты Петр Толстой, не направлен на то, чтобы ограничить права россиян. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

«Об ограничении прав граждан речи не идет», — заявила Голикова во время заседания Госдумы.

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Обсуждаемый в Госдуме РФ законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте, о доработке которого ранее высказывался вице-спикер нижней палаты Петр Толстой, не направлен на то, чтобы ограничить права россиян. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. «Об ограничении прав граждан речи не идет», — заявила Голикова во время заседания Госдумы. Новость дополняется
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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