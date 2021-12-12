Новая зона отдыха появится рядом с микрорайонами Ямальский-2 и Преображенский Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Рядом с микрорайонами Ямальский-2 и Преображенский в Тюмени появится новый парк. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. Мэрия также опубликовала несколько изображений будущего проекта.

«Представляем вам проект благоустройства территории будущего парка. Зеленый массив находится рядом с микрорайонами Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк, Комарово. Площадь территории будущей зоны отдыха — 38,32 га (для сравнения: это почти половина Затюменского лесопарка)», — рассказали в мэрии.

Власти также пригласили тюменцев к обсуждению концепции зоны отдыха. Обсуждение проекта идет на городском портале «Я решаю».

Площадь парка — более 38 га Фото: администрация Тюмени

Зеленый массив находится рядом с микрорайонами Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк, Комарово Фото: администрация Тюмени