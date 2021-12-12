Рядом с микрорайонами Ямальский-2 и Преображенский в Тюмени появится новый парк. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. Мэрия также опубликовала несколько изображений будущего проекта.
«Представляем вам проект благоустройства территории будущего парка. Зеленый массив находится рядом с микрорайонами Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк, Комарово. Площадь территории будущей зоны отдыха — 38,32 га (для сравнения: это почти половина Затюменского лесопарка)», — рассказали в мэрии.
Власти также пригласили тюменцев к обсуждению концепции зоны отдыха. Обсуждение проекта идет на городском портале «Я решаю».
Площадь парка — более 38 га
Фото: администрация Тюмени
Зеленый массив находится рядом с микрорайонами Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк, Комарово
Рядом с микрорайонами Ямальский-2 и Преображенский в Тюмени появится новый парк. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. Мэрия также опубликовала несколько изображений будущего проекта. «Представляем вам проект благоустройства территории будущего парка. Зеленый массив находится рядом с микрорайонами Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк, Комарово. Площадь территории будущей зоны отдыха — 38,32 га (для сравнения: это почти половина Затюменского лесопарка)», — рассказали в мэрии. Власти также пригласили тюменцев к обсуждению концепции зоны отдыха. Обсуждение проекта идет на городском портале «Я решаю».