12 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Власти Тюмени показали, как будет выглядеть новый парк отдыха. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайоны Ямальский и Ямальский 2. Тюмень, жилой дом, жилые дома, ямальский 2 микрорайон, микрорайон ямальский 2, ямальский 2
Новая зона отдыха появится рядом с микрорайонами Ямальский-2 и Преображенский Фото:

Рядом с микрорайонами Ямальский-2 и Преображенский в Тюмени появится новый парк. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. Мэрия также опубликовала несколько изображений будущего проекта.

«Представляем вам проект благоустройства территории будущего парка. Зеленый массив находится рядом с микрорайонами Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк, Комарово. Площадь территории будущей зоны отдыха — 38,32 га (для сравнения: это почти половина Затюменского лесопарка)», — рассказали в мэрии.

Власти также пригласили тюменцев к обсуждению концепции зоны отдыха. Обсуждение проекта идет на городском портале «Я решаю».

Площадь парка — более 38 га
Фото:
Зеленый массив находится рядом с микрорайонами Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк, Комарово
Фото:

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Рядом с микрорайонами Ямальский-2 и Преображенский в Тюмени появится новый парк. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. Мэрия также опубликовала несколько изображений будущего проекта. «Представляем вам проект благоустройства территории будущего парка. Зеленый массив находится рядом с микрорайонами Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк, Комарово. Площадь территории будущей зоны отдыха — 38,32 га (для сравнения: это почти половина Затюменского лесопарка)», — рассказали в мэрии. Власти также пригласили тюменцев к обсуждению концепции зоны отдыха. Обсуждение проекта идет на городском портале «Я решаю».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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