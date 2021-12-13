Отец серпуховского подрывника увлекался оружием. Скрин, фото

13 декабря 2021 в 15:35 Размер текста - 17 +

В социальных сетях Андрея Струженикова множество фото с оружием Фото: Анна Майорова © URA.RU В социальных сетях отца Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в Серпухове утром, 13 декабря, множество совместных фотографий с сыном и огнестрельным оружием. Страница Андрея Струженкова является общедоступной. Андрей Струженков — отец Владислава, увлекался оружием. В его социальных сетях множество фотографий, где он позирует с различным оружием, предположительно, пневматическим. Например, в социальной сети Instagram есть даже фотография гранаты, вероятно, для страйкбола. При этом у Андрея множество совместных фотографий семьей, в том числе и с Владиславом. Судя по всему, семья любила активный отдых. Они нередко совершали совместные вылазки на природу. Скриншот социальных сете Андрея Струженикова Самодельное взрывное устройство сработало утром, 13 декабря, на территории Введенского Владычного женского монастыря. Подрывником оказался бывший ученик православной гимназии при монастыре Владислав Струженков. По словам одноклассников, у него были проблемы с преподавателями гимназии. Ранее один бывших воспитанников гимназии сообщил URA.RU, что Владислав мог иметь проблемы с психикой и был отправлен в гимназию на перевоспитание. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В социальных сетях отца Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в Серпухове утром, 13 декабря, множество совместных фотографий с сыном и огнестрельным оружием. Страница Андрея Струженкова является общедоступной. Андрей Струженков — отец Владислава, увлекался оружием. В его социальных сетях множество фотографий, где он позирует с различным оружием, предположительно, пневматическим. Например, в социальной сети Instagram есть даже фотография гранаты, вероятно, для страйкбола. При этом у Андрея множество совместных фотографий семьей, в том числе и с Владиславом. Судя по всему, семья любила активный отдых. Они нередко совершали совместные вылазки на природу. Самодельное взрывное устройство сработало утром, 13 декабря, на территории Введенского Владычного женского монастыря. Подрывником оказался бывший ученик православной гимназии при монастыре Владислав Струженков. По словам одноклассников, у него были проблемы с преподавателями гимназии. Ранее один бывших воспитанников гимназии сообщил URA.RU, что Владислав мог иметь проблемы с психикой и был отправлен в гимназию на перевоспитание.