Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте

13 декабря 2021 в 17:11 Размер текста - 17 +

Валерий Рашкин не признал вину в незаконной охоте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте. Об этом сообщил адвокат парламентария. Защитник уточнил, что Рашкин не признал вину. «Рашкину предъявили обвинение по ч. 2 статьи 258 Уголовного кодекса РФ, то есть за незаконную охоту, совершенную группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба. Свою вину мой подзащитный не признал. По его словам, он был уверен, что не нарушает закон», — цитирует Константина Лазарева ТАСС. Адвокат уточнил, что Следственный комитет РФ предложил запретить Рашкину покидать место проживания с 23:00 до 7:00. Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы. Ранее парламентарии во время заседания Госдумы лишили Рашкина депутатской неприкосновенности после незаконной охоты на лося. Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти. После Рашкин подал в суд на Госдуму и председателя комиссии по этике Отари Аршбе. Поводом стал недопуск коммуниста на заседание нижней палаты парламента. Рашкина лишили депутатской неприкосновенности после незаконной охоты. Уголовное дело против него возбудил 2 декабря глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В конце октября Рашкин убил лося в Саратовской области, не имея на это соответствующего разрешения. После депутат раскаялся из-за незаконной охоты. По словам Рашкина, знакомые заверили его, что у них есть все необходимые разрешительные документы, телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте. Об этом сообщил адвокат парламентария. Защитник уточнил, что Рашкин не признал вину. «Рашкину предъявили обвинение по ч. 2 статьи 258 Уголовного кодекса РФ, то есть за незаконную охоту, совершенную группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба. Свою вину мой подзащитный не признал. По его словам, он был уверен, что не нарушает закон», — цитирует Константина Лазарева ТАСС. Адвокат уточнил, что Следственный комитет РФ предложил запретить Рашкину покидать место проживания с 23:00 до 7:00. Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы. Ранее парламентарии во время заседания Госдумы лишили Рашкина депутатской неприкосновенности после незаконной охоты на лося. Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти. После Рашкин подал в суд на Госдуму и председателя комиссии по этике Отари Аршбе. Поводом стал недопуск коммуниста на заседание нижней палаты парламента. Рашкина лишили депутатской неприкосновенности после незаконной охоты. Уголовное дело против него возбудил 2 декабря глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В конце октября Рашкин убил лося в Саратовской области, не имея на это соответствующего разрешения. После депутат раскаялся из-за незаконной охоты. По словам Рашкина, знакомые заверили его, что у них есть все необходимые разрешительные документы, телеканал 360.