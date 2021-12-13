Соседи рассказали о проблемах в семье серпуховского подрывника

Отец Владислава Струженкова, который сегодня утром, 13 декабря, устроил взрыв на территории Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове, воспитывал сына в одиночку. Об этом URA.RU рассказал сосед семьи по лестничной клетке в доме, где жила семья.
«В квартире они жили втроем — Владислав, его отец и дедушка. С женой отец мальчика развелся уже давно и воспитывал сына в одиночку. До недавнего времени в воспитании помогала бабушка Владислава, но три года назад она умерла. Я за парнем никогда не замечал ничего странного. Обычный спокойный парень. Всегда здоровался, никому не мешал», — рассказал один из соседей Владислава Струженикова.
Утром, 13 декабря, на территории православного женского монастыря в Серпухове прогремел взрыв. Виновником происшествия оказался бывший ученик православной гимназии при монастыре Владислав Стружеников. По словам бывших однокашников, у него были частые конфликты с преподавателями гимназии, обучение в которой было платным.
Отец Владислава Струженкова, который сегодня утром, 13 декабря, устроил взрыв на территории Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове, воспитывал сына в одиночку. Об этом URA.RU рассказал сосед семьи по лестничной клетке в доме, где жила семья. «В квартире они жили втроем — Владислав, его отец и дедушка. С женой отец мальчика развелся уже давно и воспитывал сына в одиночку. До недавнего времени в воспитании помогала бабушка Владислава, но три года назад она умерла. Я за парнем никогда не замечал ничего странного. Обычный спокойный парень. Всегда здоровался, никому не мешал», — рассказал один из соседей Владислава Струженикова. Утром, 13 декабря, на территории православного женского монастыря в Серпухове прогремел взрыв. Виновником происшествия оказался бывший ученик православной гимназии при монастыре Владислав Стружеников. По словам бывших однокашников, у него были частые конфликты с преподавателями гимназии, обучение в которой было платным. В результате взрывом Струженкову оторвало ноги, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Ранения разной степени тяжести получили более 10 человек, погибших нет.