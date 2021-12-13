Соседи рассказали о проблемах в семье серпуховского подрывника

13 декабря 2021 в 21:00 Размер текста - 17 +

Отец взрывника Владислава Струженкова воспитывал его в одиночку Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В серпуховском монастыре произошел взрыв Отец Владислава Струженкова, который сегодня утром, 13 декабря, устроил взрыв на территории Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове, воспитывал сына в одиночку. Об этом URA.RU рассказал сосед семьи по лестничной клетке в доме, где жила семья. «В квартире они жили втроем — Владислав, его отец и дедушка. С женой отец мальчика развелся уже давно и воспитывал сына в одиночку. До недавнего времени в воспитании помогала бабушка Владислава, но три года назад она умерла. Я за парнем никогда не замечал ничего странного. Обычный спокойный парень. Всегда здоровался, никому не мешал», — рассказал один из соседей Владислава Струженикова. Утром, 13 декабря, на территории православного женского монастыря в Серпухове прогремел взрыв. Виновником происшествия оказался бывший ученик православной гимназии при монастыре Владислав Стружеников. По словам бывших однокашников, у него были частые конфликты с преподавателями гимназии, обучение в которой было платным. В результате взрывом Струженкову оторвало ноги, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Ранения разной степени тяжести получили более 10 человек, погибших нет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отец Владислава Струженкова, который сегодня утром, 13 декабря, устроил взрыв на территории Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове, воспитывал сына в одиночку. Об этом URA.RU рассказал сосед семьи по лестничной клетке в доме, где жила семья. «В квартире они жили втроем — Владислав, его отец и дедушка. С женой отец мальчика развелся уже давно и воспитывал сына в одиночку. До недавнего времени в воспитании помогала бабушка Владислава, но три года назад она умерла. Я за парнем никогда не замечал ничего странного. Обычный спокойный парень. Всегда здоровался, никому не мешал», — рассказал один из соседей Владислава Струженикова. Утром, 13 декабря, на территории православного женского монастыря в Серпухове прогремел взрыв. Виновником происшествия оказался бывший ученик православной гимназии при монастыре Владислав Стружеников. По словам бывших однокашников, у него были частые конфликты с преподавателями гимназии, обучение в которой было платным. В результате взрывом Струженкову оторвало ноги, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Ранения разной степени тяжести получили более 10 человек, погибших нет.