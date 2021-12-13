Врачи рассказали о состоянии подрывника Серпуховского монастыря

13 декабря 2021 в 16:00 Размер текста - 17 +

Подрывнику удалось выжить после устроенного взрыва Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В серпуховском монастыре произошел взрыв Владислав Струженков, устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре (Московская область), сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще семь жертв подрыва проходят диагностику. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области. «На данный момент в результате происшествия в Серпухове в больницах Минздрава МО находится восемь человек. Проводятся необходимые диагностические мероприятия. 6 человек находятся в удовлетворительном состоянии, один — в средней степени тяжести. Подозреваемый в организации происшествия — в тяжелом. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — уточнили в пресс-службе. Взрыв в монастыре произошел утром 13 декабря. Струженков использовал самодельное взрывное устройство. Он является бывшим учеником православной гимназии, которая находится на территории монастыря. По словам одноклассников, у него были проблемы с преподавателями гимназии. Ранее один бывших воспитанников гимназии сообщил URA.RU, что Владислав мог иметь проблемы с психикой и был отправлен в гимназию на перевоспитание. В социальных сетях отца Струженкова опубликовано множество совместных фотографий с сыном и огнестрельным оружием. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Владислав Струженков, устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре (Московская область), сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще семь жертв подрыва проходят диагностику. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области. «На данный момент в результате происшествия в Серпухове в больницах Минздрава МО находится восемь человек. Проводятся необходимые диагностические мероприятия. 6 человек находятся в удовлетворительном состоянии, один — в средней степени тяжести. Подозреваемый в организации происшествия — в тяжелом. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — уточнили в пресс-службе. Взрыв в монастыре произошел утром 13 декабря. Струженков использовал самодельное взрывное устройство. Он является бывшим учеником православной гимназии, которая находится на территории монастыря. По словам одноклассников, у него были проблемы с преподавателями гимназии. Ранее один бывших воспитанников гимназии сообщил URA.RU, что Владислав мог иметь проблемы с психикой и был отправлен в гимназию на перевоспитание. В социальных сетях отца Струженкова опубликовано множество совместных фотографий с сыном и огнестрельным оружием.