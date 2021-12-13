Врачи рассказали о состоянии подрывника Серпуховского монастыря

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Заседание совета по реализации программы «Здоровье уральцев», Екатеринбург, реанимация, больница
Подрывнику удалось выжить после устроенного взрыва Фото:
новость из сюжета
В серпуховском монастыре произошел взрыв

Владислав Струженков, устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре (Московская область), сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще семь жертв подрыва проходят диагностику. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

«На данный момент в результате происшествия в Серпухове в больницах Минздрава МО находится восемь человек. Проводятся необходимые диагностические мероприятия. 6 человек находятся в удовлетворительном состоянии, один — в средней степени тяжести. Подозреваемый в организации происшествия — в тяжелом. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — уточнили в пресс-службе.

Взрыв в монастыре произошел утром 13 декабря. Струженков использовал самодельное взрывное устройство. Он является бывшим учеником православной гимназии, которая находится на территории монастыря. По словам одноклассников, у него были проблемы с преподавателями гимназии. Ранее один бывших воспитанников гимназии сообщил URA.RU, что Владислав мог иметь проблемы с психикой и был отправлен в гимназию на перевоспитание. В социальных сетях отца Струженкова опубликовано множество совместных фотографий с сыном и огнестрельным оружием.

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Владислав Струженков, устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре (Московская область), сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще семь жертв подрыва проходят диагностику. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области. «На данный момент в результате происшествия в Серпухове в больницах Минздрава МО находится восемь человек. Проводятся необходимые диагностические мероприятия. 6 человек находятся в удовлетворительном состоянии, один — в средней степени тяжести. Подозреваемый в организации происшествия — в тяжелом. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — уточнили в пресс-службе. Взрыв в монастыре произошел утром 13 декабря. Струженков использовал самодельное взрывное устройство. Он является бывшим учеником православной гимназии, которая находится на территории монастыря. По словам одноклассников, у него были проблемы с преподавателями гимназии. Ранее один бывших воспитанников гимназии сообщил URA.RU, что Владислав мог иметь проблемы с психикой и был отправлен в гимназию на перевоспитание. В социальных сетях отца Струженкова опубликовано множество совместных фотографий с сыном и огнестрельным оружием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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