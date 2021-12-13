Захарова высмеяла главный успех дипломатии Евросоюза. «Мои соболезнования» 14 декабря 2021 в 02:55 Размер текста - 17 + По словам Марии Захаровой, у европейской дипломатии все очень плохо Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки на белорусско-польской границе У европейской дипломатии серьезные проблемы, если остановка потока мигрантов из Белоруссии в Евросоюз для нее главный успех. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. «[Глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС „главным успехом европейской дипломатии“ в 2021 году. Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», — написала Мария Захарова. Ранее сообщалось, что Боррель похвастался главным успехом Евросоюза, пишет «Утро.ру». О попытках многочисленной группы беженцев попасть в Евросоюз через границу Белоруссии и Польши стало известно в начале ноября. Мигрантов, которым удалось незаконно проникнуть на территорию Польши, задержали польские силовики. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на границе Польши и Белоруссии ежедневно погибают люди. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. У европейской дипломатии серьезные проблемы, если остановка потока мигрантов из Белоруссии в Евросоюз для нее главный успех. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. «[Глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС „главным успехом европейской дипломатии“ в 2021 году. Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», — написала Мария Захарова. Ранее сообщалось, что Боррель похвастался главным успехом Евросоюза, пишет «Утро.ру». О попытках многочисленной группы беженцев попасть в Евросоюз через границу Белоруссии и Польши стало известно в начале ноября. Мигрантов, которым удалось незаконно проникнуть на территорию Польши, задержали польские силовики. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на границе Польши и Белоруссии ежедневно погибают люди. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям