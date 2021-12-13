13 декабря 2021

Захарова высмеяла главный успех дипломатии Евросоюза. «Мои соболезнования»

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
По словам Марии Захаровой, у европейской дипломатии все очень плохо Фото:
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Беспорядки на белорусско-польской границе

У европейской дипломатии серьезные проблемы, если остановка потока мигрантов из Белоруссии в Евросоюз для нее главный успех. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале.

«[Глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС „главным успехом европейской дипломатии“ в 2021 году. Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», — написала Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что Боррель похвастался главным успехом Евросоюза, пишет «Утро.ру». О попытках многочисленной группы беженцев попасть в Евросоюз через границу Белоруссии и Польши стало известно в начале ноября. Мигрантов, которым удалось незаконно проникнуть на территорию Польши, задержали польские силовики. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на границе Польши и Белоруссии ежедневно погибают люди.

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У европейской дипломатии серьезные проблемы, если остановка потока мигрантов из Белоруссии в Евросоюз для нее главный успех. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. «[Глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС „главным успехом европейской дипломатии“ в 2021 году. Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», — написала Мария Захарова. Ранее сообщалось, что Боррель похвастался главным успехом Евросоюза, пишет «Утро.ру». О попытках многочисленной группы беженцев попасть в Евросоюз через границу Белоруссии и Польши стало известно в начале ноября. Мигрантов, которым удалось незаконно проникнуть на территорию Польши, задержали польские силовики. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на границе Польши и Белоруссии ежедневно погибают люди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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