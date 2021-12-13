У европейской дипломатии серьезные проблемы, если остановка потока мигрантов из Белоруссии в Евросоюз для нее главный успех. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале.
«[Глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС „главным успехом европейской дипломатии“ в 2021 году. Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», — написала Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что Боррель похвастался главным успехом Евросоюза, пишет «Утро.ру». О попытках многочисленной группы беженцев попасть в Евросоюз через границу Белоруссии и Польши стало известно в начале ноября. Мигрантов, которым удалось незаконно проникнуть на территорию Польши, задержали польские силовики. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на границе Польши и Белоруссии ежедневно погибают люди.
У европейской дипломатии серьезные проблемы, если остановка потока мигрантов из Белоруссии в Евросоюз для нее главный успех. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. «[Глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС „главным успехом европейской дипломатии“ в 2021 году. Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», — написала Мария Захарова. Ранее сообщалось, что Боррель похвастался главным успехом Евросоюза, пишет «Утро.ру». О попытках многочисленной группы беженцев попасть в Евросоюз через границу Белоруссии и Польши стало известно в начале ноября. Мигрантов, которым удалось незаконно проникнуть на территорию Польши, задержали польские силовики. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на границе Польши и Белоруссии ежедневно погибают люди.