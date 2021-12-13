13 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Власти ЯНАО усилят борьбу с алкоголизмом

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие вытрезвителя. Челябинск, палата, вытрезвитель, кушетки
В ЯНАО появятся некоммерческие организации помощи и реабилитации алкоголикам и наркоманам Фото:

Власти ЯНАО будут заниматься профилактикой алкоголизма так же, как и наркомании. Как сообщается в опубликованном на сайте областного правительства документе, для помощи страдающим алкогольной зависимостью и их реабилитации в регионе появятся специализированные организации.

«Действующий закон ЯНАО дополняется положениями, предусматривающими мероприятия не только в области незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, но и алкоголизма. В документе предусматривается возможность участия организаций независимо от организационно-правовых форм в мероприятиях по профилактике алкоголизма», — говорится в комментарии к документу.

Помимо этого, в регионе разрешат создание некоммерческих организаций для оказания помощи людям, имеющим алкогольную или наркотическую зависимость. Также власти ЯНАО смогут передать указанные полномочия органам местного самоуправления, которые определят, как будет работать исполнительная власть в рамках новый полномочий.

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Власти ЯНАО будут заниматься профилактикой алкоголизма так же, как и наркомании. Как сообщается в опубликованном на сайте областного правительства документе, для помощи страдающим алкогольной зависимостью и их реабилитации в регионе появятся специализированные организации. «Действующий закон ЯНАО дополняется положениями, предусматривающими мероприятия не только в области незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, но и алкоголизма. В документе предусматривается возможность участия организаций независимо от организационно-правовых форм в мероприятиях по профилактике алкоголизма», — говорится в комментарии к документу. Помимо этого, в регионе разрешат создание некоммерческих организаций для оказания помощи людям, имеющим алкогольную или наркотическую зависимость. Также власти ЯНАО смогут передать указанные полномочия органам местного самоуправления, которые определят, как будет работать исполнительная власть в рамках новый полномочий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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