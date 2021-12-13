13 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Избирком Курганской области возглавил новичок. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганском избиркоме новый руководитель — Роман Скиндерев Фото:

Главой избиркома Курганской области выбрали Романа Скиндерева. Он сменил на посту Валерия Самокрутова, которого еще во время своего губернаторства назначил Алексей Кокорин. Нового главу члены избиркома выбрали 14 декабря на заседании Избирательной комиссии Курганской области, передает корреспондент URA.RU.

«Выдано 13 бюллетеней. За кандидатуру Скиндерева Романа Владимировича проголосовали 13 человек. Председателем Избирательной комиссии Курганской области избран Скиндерев», — сообщили на заседании.

На мероприятии также присутствовали федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин, председатель облдумы Дмитрий Фролов и замгубернатора Курганской области Константин Ермаков. Ермаков отметил, что, по его мнению, совместная работа правительства и избиркома будет конструктивной.

Ранее Центризбирком России поддержал кандидатуру заведующего кафедрой Курганского государственного университета Романа Скиндерева на пост главы регионального избиркома. Предшественником Скиндерева был Валерий Самокрутов, о возможном уходе которого говорили с 2020 года.

URA.RU в начале ноября сообщало со ссылкой на данные источников, что новым председателем избирательной комиссии Курганской области может стать замдиректора института экономики и права Курганского госуниверситета (КГУ), бывший и. о. ректора КГУ Роман Скиндерев. Он является действующим членом избиркома с правом решающего голоса. В 2016 году его кандидатуру выдвинула партия «Патриоты России» и утвердила областная дума.

Ранее отставку Самокрутова анонсировала глава ЦИК Элла Памфилова. Новое место работы прежнего руководителя избиркома Курганской области пока неизвестно.

В Курганской области выбрали нового главу избиркома
Фото:

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Главой избиркома Курганской области выбрали Романа Скиндерева. Он сменил на посту Валерия Самокрутова, которого еще во время своего губернаторства назначил Алексей Кокорин. Нового главу члены избиркома выбрали 14 декабря на заседании Избирательной комиссии Курганской области, передает корреспондент URA.RU. «Выдано 13 бюллетеней. За кандидатуру Скиндерева Романа Владимировича проголосовали 13 человек. Председателем Избирательной комиссии Курганской области избран Скиндерев», — сообщили на заседании. На мероприятии также присутствовали федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин, председатель облдумы Дмитрий Фролов и замгубернатора Курганской области Константин Ермаков. Ермаков отметил, что, по его мнению, совместная работа правительства и избиркома будет конструктивной. Ранее Центризбирком России поддержал кандидатуру заведующего кафедрой Курганского государственного университета Романа Скиндерева на пост главы регионального избиркома. Предшественником Скиндерева был Валерий Самокрутов, о возможном уходе которого говорили с 2020 года. URA.RU в начале ноября сообщало со ссылкой на данные источников, что новым председателем избирательной комиссии Курганской области может стать замдиректора института экономики и права Курганского госуниверситета (КГУ), бывший и. о. ректора КГУ Роман Скиндерев. Он является действующим членом избиркома с правом решающего голоса. В 2016 году его кандидатуру выдвинула партия «Патриоты России» и утвердила областная дума. Ранее отставку Самокрутова анонсировала глава ЦИК Элла Памфилова. Новое место работы прежнего руководителя избиркома Курганской области пока неизвестно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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