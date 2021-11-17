Курганский фельдшер отсудила пособие после заражения COVID

Медик скорой помощи в Кургане после заражения коронавирусом получит почти 70 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Больница скорой медицинской помощи в Кургане отказалась признать, что фельдшер заразилась коронавирусом на работе. Это лишило медика выплаты почти в 70 тысяч рублей. Но заключение врачебной комиссии было отменено. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте Курганского городского суда.

Фельдшер работает в больнице 21 год. Коронавирусом она заразилась в январе. «Врачебная комиссия ГБУ „Курганская БСМП“ пришла к выводу, что заражение медика COVID-19 произошло не при исполнении трудовых обязанностей, поскольку продолжительность контакта с пациентом была минимальной. Истица просит суд признать незаконным протокол врачебной комиссии, обязать ГБУ „Курганская БСМП“ направить в Курганское отделение фонда соцстрахования РФ справку о наличии страхового случая при осуществлении трудовых обязанностей», — говорится в документах суда.

Сотрудник соцстраха разрешение спора оставила на усмотрение суда. Юристы больницы с требованиями медика не согласились. Врачебная комиссия сделала вывод, что при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдении санитарно-противоэпидемиологических мероприятий заражение фельдшера было невозможно. Депздрав при этом признал законность решения врачебной комиссии.

Фельдшер до заражения коронавирусом оказывала медпомощь пациенту с COVID. Суд, рассмотрев материалы, пришел к выводу, что заболевание медика произошло при выполнении трудовых обязанностей. Решение врачебной комиссии было признано незаконным. Соцстрах должен выплатить фельдшеру 68 811 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане массово увольняются фельдшеры скорой помощи. Власти поясняли, что они перешли работать в ковидарии.