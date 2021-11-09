Медики курганской больницы переболели коронавирусом по три раза

По словам сотрудника БСМП, у медиков скорой помощи нет респираторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской больнице скорой медицинской помощи некоторые сотрудники, по словам одного из них, болели коронавирусом 2-3 раза даже после прививки. Сотрудник больницы поделился с URA.RU мнением, что это связано с отсутствием респираторов.

«Респираторов нет, а должны быть такие же, как в красной зоне. Из-за постоянных незащищенных контактов с больными некоторые медики уже по второму-третьему кругу болеют, несмотря на прививку», — рассказал URA.RU врач, пожелавший остаться анонимным.

Он отметил, что БСМП является «розовой зоной». Это связно с тем, что медики постоянно контактируют с больными коронавирусом. При этом, по словам врача, помимо отсутствия респираторов медики могут узнать, что пациент болеет COVID только через один-три дня.

URA.RU направило запрос в областной департамент информационной и внутренней политики, который, в том числе, отвечает за взаимодействие с депздравом. На момент написания новости ответ не был получен.

Ранее сотрудники больницы рассказали URA.RU, что из медучреждения за последний месяц уволились не менее десяти фельдшеров. Тогда власти ответили, что собиравшимся уволиться предлагали работу в других учреждениях, и некоторые специалисты согласились. Из-за увольнений сотрудники больницы жалуются на нехватку медиков в бригадах скорой помощи, но в областном депздраве отметили, что медучреждение работает в штатном режиме и оказывает экстренную помощь в полном объеме.