Губернатору Дмитрию Артюхову пришло около 300 вопросов от жителей ЯНАО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках подготовки к «Прямой линии» продолжает собирать вопросы. Жители региона могут задать их не только в чат-боте «Ямал Официально» в мессенджерах Telegram, Viber и «ВКонтакте» или сообщением по номеру, указанному на сайте правительства, но и в официальных каналах главы. Редакция URA.RU выяснила, что именно хотя жители от главы.

В ЯНАО чаще всего задают вопросы, связанные с социальной сферой. Их интересуют пособия, выплаты и проблемы, связанные с переселением из аварийного жилья или получением субсидий.

«Мы подали документы на пособие многодетным малоимущим до 3 лет. Но, к сожалению, нам пришел отказ, так как по новым правилам наш доход был рассмотрен с мая 2020 года. И я не совсем понимаю, почему смотрят доход, который был у меня, когда я работала? Не правильнее ли было посмотреть наш доход сейчас?» — пишет Яна Сакс в комментариях на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

Другая тема, которая волнует проживающих в ЯНАО это проблемы в ЖКХ. «Сохранится субсидия для оплаты ЖКУ для бюджетных организаций Пурпе в связи с переходом в Губкинский?» — пишет в комментариях Instagram-аккаунта губернатора Варвара Редькова.

Большое число вопросов посвящено теме медицины. Участвуют не только жители региона, но и медики. Люди рассказывают о проблемах с очередями и приемом врачей, а медицинский персонал жалуется на начальство, так врач-лаборант Галина Малахова написала губернатору Дмитрию Артюхову, что она не получает положенные ковидные выплаты. Как сообщили URA.RU позднее в Салехардской окружной больнице, она не получила выплату за месяц, который не работала с кровью зараженных COVID.

В областном правительстве сообщили, что основными вопросами также являются образование и медицина. Помимо этого губернатору было отправлено около 300 сообщений, а также для участия в «Прямой линии» были приглашены редакторы лояльных региональных СМИ.

Ранее URA.RU сообщало, что во время ежегодной «Прямой линии» с губернатором ЯНАО острые вопросы будут переключаться на руководителей муниципалитетов. Прямая трансляция Дмитрия Артюхова состоится 15 января в 18:00.