Профессор Альтштейн назвал условия окончания пандемии в 2022 году

15 декабря 2021 в 01:01 Размер текста - 17 +

В мире нужно будет произвести 15 млрд. доз вакцин от COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, если будут соблюдаться противоэпидемические меры и компании создадут нужное количество вакцин. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн. «Чтобы полностью привить население планеты, нужно порядка 15 млрд доз. Если произведем нужное количество вакцины, ее применим, плюс, будем соблюдать противоэпидемические меры, то в следующем году мы покончим с этой эпидемией», — подчеркнул Анатолий Альтштейн. По словам профессора, за время пандемии было выпущено уже более 8 млрд доз. «Сейчас в мире по всем вакцинам произведено больше доз, чем существует людей на земле — 8 млрд 200 млн. Никогда в жизни такого не было, чтобы столько производили и применяли. Только в России произведено больше 100 млн доз, в основном это, конечно, „Спутник“», — добавил Альтштейн. В беседе с URA.RU генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что с учетом новой мутации, нужно будет произвести вакцины больше, чем в два раза. «Темпы наращиваются и с учетом того, что ревакцинация может стать еще более частой в западном мире с учетом распространения штамма „Омикрон“, значит, потребуется еще больше доз, плюс начнется вакцинация подростков. То есть нужно будет больше, чем в два раза, инъекций», — заявил он. Ранее американская компания Johnson & Johnson объявила о начале разработки вакцины от нового штамма коронавируса. В Центре имени Гамалеи заявили, что данные об эффективности «Спутника V» против «Омикрона» будут получены на следующей неделе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, если будут соблюдаться противоэпидемические меры и компании создадут нужное количество вакцин. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн. «Чтобы полностью привить население планеты, нужно порядка 15 млрд доз. Если произведем нужное количество вакцины, ее применим, плюс, будем соблюдать противоэпидемические меры, то в следующем году мы покончим с этой эпидемией», — подчеркнул Анатолий Альтштейн. По словам профессора, за время пандемии было выпущено уже более 8 млрд доз. «Сейчас в мире по всем вакцинам произведено больше доз, чем существует людей на земле — 8 млрд 200 млн. Никогда в жизни такого не было, чтобы столько производили и применяли. Только в России произведено больше 100 млн доз, в основном это, конечно, „Спутник“», — добавил Альтштейн. В беседе с URA.RU генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что с учетом новой мутации, нужно будет произвести вакцины больше, чем в два раза. «Темпы наращиваются и с учетом того, что ревакцинация может стать еще более частой в западном мире с учетом распространения штамма „Омикрон“, значит, потребуется еще больше доз, плюс начнется вакцинация подростков. То есть нужно будет больше, чем в два раза, инъекций», — заявил он. Ранее американская компания Johnson & Johnson объявила о начале разработки вакцины от нового штамма коронавируса. В Центре имени Гамалеи заявили, что данные об эффективности «Спутника V» против «Омикрона» будут получены на следующей неделе.