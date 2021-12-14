Минтранс назвал сумму на продление трассы Москва-Екатеринбург

14 декабря 2021 в 23:02 Размер текста - 17 +

Продление скоростной трассы до Екатеринбурга обойдется в 260 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Екатеринбург Продление скоростной трассы М-12 до Екатеринбурга обойдется бюджету в 260 млрд рублей. Их выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ). «На сегодняшний момент приняты решения о выделении средств ФНБ на развитие восточной части БАМа, железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, строительство скоростной автомобильной трассы М-12 Москва — Казань, скоростной автомобильной трассы Казань — Екатеринбург и на обновление подвижного состава Петербургского метрополитен», — сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Ленар Сафин. Его слова приводятся на официальном сайте Совета Федерации. Директор департамента финансов министерства транспорта Дарья Киселева отметила, что на продлении трассы до Екатеринбурга потребуется 260 млрд рублей, сообщила она радиостанции «Говорит Москва». Она отметила, что ведомство, возможно, попросит кабмин изменить соотношение средств ФНБ и привлеченных инвестиций. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что строительство трассы Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень идет тяжело. По словам Хуснуллина, ключевая проблема — это дефицит рабочих-мигрантов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Продление скоростной трассы М-12 до Екатеринбурга обойдется бюджету в 260 млрд рублей. Их выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ). «На сегодняшний момент приняты решения о выделении средств ФНБ на развитие восточной части БАМа, железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, строительство скоростной автомобильной трассы М-12 Москва — Казань, скоростной автомобильной трассы Казань — Екатеринбург и на обновление подвижного состава Петербургского метрополитен», — сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Ленар Сафин. Его слова приводятся на официальном сайте Совета Федерации. Директор департамента финансов министерства транспорта Дарья Киселева отметила, что на продлении трассы до Екатеринбурга потребуется 260 млрд рублей, сообщила она радиостанции «Говорит Москва». Она отметила, что ведомство, возможно, попросит кабмин изменить соотношение средств ФНБ и привлеченных инвестиций. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что строительство трассы Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень идет тяжело. По словам Хуснуллина, ключевая проблема — это дефицит рабочих-мигрантов.