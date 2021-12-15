Законопроект о введении QR-кодов на междугородном и международном транспорте будет принят. Об этом рассказал источник, близкий к правительству России. Однако нововведение будет требовать разработки дополнительных положений.
«Закон, скорее всего, будет принят, но он будет рамочным, требующим разработки дополнительных положений и актов, время разработки которых можно не ограничивать. Власти не будут отступать от своего же решения, тем более это некоторые обязательства перед мировым сообществом, но власти понимают настроения людей», — передает слова источника «Ведомости».
Ранее комитет Государственной думы по здравоохранению выступил с рекомендацией принять законопроект. Законопроект подразумевает повсеместное введение QR-кодов для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, учреждений культуры, а также массовых мероприятий. Лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов считает, что этот закон должен быть отклонен.
Законопроект о введении QR-кодов на междугородном и международном транспорте будет принят. Об этом рассказал источник, близкий к правительству России. Однако нововведение будет требовать разработки дополнительных положений. «Закон, скорее всего, будет принят, но он будет рамочным, требующим разработки дополнительных положений и актов, время разработки которых можно не ограничивать. Власти не будут отступать от своего же решения, тем более это некоторые обязательства перед мировым сообществом, но власти понимают настроения людей», — передает слова источника «Ведомости». Ранее комитет Государственной думы по здравоохранению выступил с рекомендацией принять законопроект. Законопроект подразумевает повсеместное введение QR-кодов для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, учреждений культуры, а также массовых мероприятий. Лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов считает, что этот закон должен быть отклонен.