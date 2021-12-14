В Макушинском районе прокурор подал иск к теплоснабжающей компании Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В районах Курганской области обостряется ситуация с отоплением. В Макушинский районный суд поступил иск прокурора к ООО «Теплоресурс». Ведомство требует обязать компанию создать неснижаемый нормативный запас топлива на отопительный сезон 2021—2022 годов в муниципальном округе, сообщили в пресс-службе суда.

«Прокурор Макушинского района обратился с иском к ООО „Теплоресурс“ об обязании создать объемы неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива в течении всего отопительного периода 2021—2022 гг. на Макушинский муниципальный округ. Основанием стали результаты прокурорской проверки: выявлены нарушения, которые могут привести к срыву отопительного периода», — говорится в сообщении районного суда.

Оперативно получить комментарий руководства ООО «Теплоресурс» не удалось: на звонок по телефонам директора и главного инженера никто не ответил. По данным СБИС, компанией владеют Куандык Бейсембаев и Елена Телегина (Макушино). По сведениям ФНС, ООО имеет взыскиваемую судебными приставами задолженность по уплате налогов.

Ранее URA.RU писало, что в селе Пионерское Макушинского муниципального округа учеников местной школы отправили на дистанционное обучение из-за проблем с отоплением. Подобная ситуация произошла в Половинском районе, где сельские котельные перешли на древесину вместо угля. Учеников двух школ переводят на дистант из-за низкой температуры в помещениях. Еще четыре района Курганской области рискуют остаться без отопления в новом году. Директор группы компаний «Уралкотел» Леонид Бычков заявил, что готов остановить подачу тепла (в Белозерском, Сафакульевском, Альменевском, Щучанском районах) с 1 января из-за тяжелого финансового положения. Он отметил, что топливо подорожало на 50% к уровню прошлого года.