Глава депздрава в Кургане проведет проверку после письма медиков

Сигидаев взял под личный контроль ситуацию в Курганской БСМП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев после письма врачей организовал срочную проверку в больнице скорой помощи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Департаменту здравоохранения известно о данном обращении. Руководитель ведомства Алексей Сигидаев дал поручение провести внутреннюю проверку на предмет соответствия действительности поступившей информации. Ситуацию взял под личный контроль. О результатах проверки будет сообщено дополнительно», — отметили в пресс-службе правительства региона.

Врачи курганской больницы скорой медицинской помощи написали письмо новому главе регионального депздрава Алексею Сигидаеву с просьбой решить проблему оттока кадров. Уволились три хирурга, два реаниматолога, два врача УЗИ-диагностики, ЛОР-врач. Массово уходят медсестры и фельдшеры. Из-за низкой зарплаты уволилась заведующая детским ЛОР-отделением, само отделение на базе БСМП закрылось. Также закрыто, с увольнением сотрудников, отделение ГБО, где проходили лечение и реабилитацию пациенты при отравлении угарным газом.

Ранее медики Курганской БСМП сообщили о массовых увольнениях в больнице. Власти ответили, что желающим уволиться предложили работу в других больницах и некоторые уже согласились.