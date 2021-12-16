Дело челябинцев, осужденных после звонка Путина, пересмотрят

Застройщик Андрей Пязок (слева) выслушал вердикт суда вместе со своим соратником Сергеем Вегельманом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Как спасают дольщиков «Речелстроя» после звонка Путина

Адвокаты и гособвинение оспорили приговор, вынесенный владельцу челябинской фирмы «Речелстрой» Андрею Пязоку и его топ-менеджеру Сергею Вегельману, обманувших дольщиков в Челябинской и Курганской областях. Те сумели донести проблему до президента Владимира Путина, который лично позвонил одной из пострадавших.

«Приговор в отношении Пязока и Вегельмана оспаривается как стороной защиты, так и прокуратурой. Рассмотрение дела назначено на 10 января», — сообщила URA.RU официальный представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

В Челябинске фирма Пязока строила дома в Чурилово, а в Кургане — в 16 микрорайоне. Однако дольщики так и не смогли въехать в свои квартиры в 2016 году, как было предусмотрено договором. По версии следствия, Пязок вывел их деньги в другие фирмы.

В 2017 году в отношении Пязока началось расследование, но силовики активизировались уже после обращения одной их дольщиц к президенту. Точнее, после того, как Путин позвонил ей и пообещал разобраться. Через месяц Пязока задержали. Еще до суда он погасил ущерб дольщикам, а его стройки завершили уже другие компании.

Гособвинение просило для Пязока и Вегельмана условный срок, что порядком удивило участников процесса. Однако суд приговорил их к двум годам и 1,5 года колонии-поселения соответственно.