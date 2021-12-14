Губернатор ЯНАО назвал причину отставки глав департаментов

Дмитрий Артюхов назвал причиной отставки глав департаментов настройку рабочих процессов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов озвучил причину отставки глав департаментов строительства Юрия Теряева, а также директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Сергея Юдина. Как заявил глава региона в эфире «Прямой линии», это настройка рабочих процессов.

«Рабочий момент. Ряд кадровых решений было принято. Это внутренняя настройка процессов. Идем верным курсом», — сообщил Дмитрий Артюхов в прямом эфире.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО департамент строительства возглавил заместитель ямальского губернатора Александр Подорога, а департамент гражданской защиты и пожарной безопасности курирует Аркадий Бессонов. Также заместитель главы округа Сергей Климетьев будет курировать работу окружных департаментов спорта, а также молодежной политики и туризма.