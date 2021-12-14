14 декабря 2021

Губернатор ЯНАО назвал причину отставки глав департаментов

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Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, портрет, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов назвал причиной отставки глав департаментов настройку рабочих процессов Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов озвучил причину отставки глав департаментов строительства Юрия Теряева, а также директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Сергея Юдина. Как заявил глава региона в эфире «Прямой линии», это настройка рабочих процессов.

«Рабочий момент. Ряд кадровых решений было принято. Это внутренняя настройка процессов. Идем верным курсом», — сообщил Дмитрий Артюхов в прямом эфире.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО департамент строительства возглавил заместитель ямальского губернатора Александр Подорога, а департамент гражданской защиты и пожарной безопасности курирует Аркадий Бессонов. Также заместитель главы округа Сергей Климетьев будет курировать работу окружных департаментов спорта, а также молодежной политики и туризма.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов озвучил причину отставки глав департаментов строительства Юрия Теряева, а также директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Сергея Юдина. Как заявил глава региона в эфире «Прямой линии», это настройка рабочих процессов. «Рабочий момент. Ряд кадровых решений было принято. Это внутренняя настройка процессов. Идем верным курсом», — сообщил Дмитрий Артюхов в прямом эфире. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО департамент строительства возглавил заместитель ямальского губернатора Александр Подорога, а департамент гражданской защиты и пожарной безопасности курирует Аркадий Бессонов. Также заместитель главы округа Сергей Климетьев будет курировать работу окружных департаментов спорта, а также молодежной политики и туризма.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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