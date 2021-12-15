15 декабря 2021
14 декабря 2021

На берег тюменского озера выбросило мертвую рыбу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост через реку Сысерть. Свердловская область, поселок Луч, рыба, грязная вода, мертвая рыба, экология
Мертвая рыба найдена на берегу озера Оброчное, что вблизи тюменской ТЭЦ-1 Фото:

На берег озера Оброчное, которое находится в Тюмени, выбросило десятки мертвых рыб. Информация об этом появилась в социальных сетях. Ранее водоем покрылся пеной непонятного происхождения.

«Лесобаза, озеро Оброчное, соединяется с Турой. Озеро круглогодично с открытой водой, ввиду теплых сбросов с ТЭЦ. 12 декабря на воде была замечена странная пена. А сегодня берег усыпан дохлой рыбой», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор публикации, пожелавший остаться анонимным, высказал предположение, что виной мора рыбы могли стать сбросы с ТЭЦ-1, которая как раз находится вблизи водоема. Получить комментарий от директора предприятия Дмитрия Ерина не удалось: в приемной на звонок URA.RU не ответили.

Агентство направило письменный запрос в пресс-службу компании «Фортум», в состав которой входит тюменская ТЭЦ. Также запрос отправлен в Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Фото:
Несколько дней назад водоем заволокло пеной
Фото:

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На берег озера Оброчное, которое находится в Тюмени, выбросило десятки мертвых рыб. Информация об этом появилась в социальных сетях. Ранее водоем покрылся пеной непонятного происхождения. «Лесобаза, озеро Оброчное, соединяется с Турой. Озеро круглогодично с открытой водой, ввиду теплых сбросов с ТЭЦ. 12 декабря на воде была замечена странная пена. А сегодня берег усыпан дохлой рыбой», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Автор публикации, пожелавший остаться анонимным, высказал предположение, что виной мора рыбы могли стать сбросы с ТЭЦ-1, которая как раз находится вблизи водоема. Получить комментарий от директора предприятия Дмитрия Ерина не удалось: в приемной на звонок URA.RU не ответили. Агентство направило письменный запрос в пресс-службу компании «Фортум», в состав которой входит тюменская ТЭЦ. Также запрос отправлен в Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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