Мертвая рыба найдена на берегу озера Оброчное, что вблизи тюменской ТЭЦ-1 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На берег озера Оброчное, которое находится в Тюмени, выбросило десятки мертвых рыб. Информация об этом появилась в социальных сетях. Ранее водоем покрылся пеной непонятного происхождения.

«Лесобаза, озеро Оброчное, соединяется с Турой. Озеро круглогодично с открытой водой, ввиду теплых сбросов с ТЭЦ. 12 декабря на воде была замечена странная пена. А сегодня берег усыпан дохлой рыбой», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор публикации, пожелавший остаться анонимным, высказал предположение, что виной мора рыбы могли стать сбросы с ТЭЦ-1, которая как раз находится вблизи водоема. Получить комментарий от директора предприятия Дмитрия Ерина не удалось: в приемной на звонок URA.RU не ответили.

Агентство направило письменный запрос в пресс-службу компании «Фортум», в состав которой входит тюменская ТЭЦ. Также запрос отправлен в Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Фото: «ЧС Тюмень», vk.com

Несколько дней назад водоем заволокло пеной Фото: «ЧС Тюмень», vk.com