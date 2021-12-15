На берег озера Оброчное, которое находится в Тюмени, выбросило десятки мертвых рыб. Информация об этом появилась в социальных сетях. Ранее водоем покрылся пеной непонятного происхождения.
«Лесобаза, озеро Оброчное, соединяется с Турой. Озеро круглогодично с открытой водой, ввиду теплых сбросов с ТЭЦ. 12 декабря на воде была замечена странная пена. А сегодня берег усыпан дохлой рыбой», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
Автор публикации, пожелавший остаться анонимным, высказал предположение, что виной мора рыбы могли стать сбросы с ТЭЦ-1, которая как раз находится вблизи водоема. Получить комментарий от директора предприятия Дмитрия Ерина не удалось: в приемной на звонок URA.RU не ответили.
Агентство направило письменный запрос в пресс-службу компании «Фортум», в состав которой входит тюменская ТЭЦ. Также запрос отправлен в Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.
На берег озера Оброчное, которое находится в Тюмени, выбросило десятки мертвых рыб. Информация об этом появилась в социальных сетях. Ранее водоем покрылся пеной непонятного происхождения. «Лесобаза, озеро Оброчное, соединяется с Турой. Озеро круглогодично с открытой водой, ввиду теплых сбросов с ТЭЦ. 12 декабря на воде была замечена странная пена. А сегодня берег усыпан дохлой рыбой», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Автор публикации, пожелавший остаться анонимным, высказал предположение, что виной мора рыбы могли стать сбросы с ТЭЦ-1, которая как раз находится вблизи водоема. Получить комментарий от директора предприятия Дмитрия Ерина не удалось: в приемной на звонок URA.RU не ответили. Агентство направило письменный запрос в пресс-службу компании «Фортум», в состав которой входит тюменская ТЭЦ. Также запрос отправлен в Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.