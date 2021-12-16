Полпредство в УрФО помогло изменить закон, угрожавший «матрешке»

16 декабря 2021 в 16:54 Размер текста - 17 +

Уральский полпред Владимир Якушев участвовал в консультациях по закону о публичной власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральское полпредство принимало участие в консультациях по изменению закона о публичной власти в РФ. Об этом 16 декабря сообщил полпред Владимир Якушев во время пресс-конференции, отвечая на вопрос URA.RU. В первой редакции законопроект отменял фактическую независимость ХМАО и ЯНАО от Тюменской области. «Скорее всего, это была какая-то техническая недоработка. Слава богу, удалось поправить — была плотная работа и на площадке Госдумы, и в региональных заксобраниях. Мы конечно никакие поправки не вносили — мы не являемся субъектом законодательной инициативы. Но в консультациях участвовали», — отметил Якушев. В первой редакции закон содержал пункт, уничтожавший структуру «тюменской матрешки». В документе было указано, что «в краях, областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта РФ, указанные в статье 46 настоящего федерального закона, осуществляются органами государственной власти края, области на всей территории края, области, включая территорию автономного округа». Против документа выступали губернаторы трех субъектов и региональные заксобрания. В результате, ко второму чтению в законопроект были внесены правки, сохранявшие систему взаимоотношений между Тюменью, ХМАО и ЯНАО. Они были подтверждены и во время третьего, окончательного чтения документа. В 2004 году между властями трех регионов был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уральское полпредство принимало участие в консультациях по изменению закона о публичной власти в РФ. Об этом 16 декабря сообщил полпред Владимир Якушев во время пресс-конференции, отвечая на вопрос URA.RU. В первой редакции законопроект отменял фактическую независимость ХМАО и ЯНАО от Тюменской области. «Скорее всего, это была какая-то техническая недоработка. Слава богу, удалось поправить — была плотная работа и на площадке Госдумы, и в региональных заксобраниях. Мы конечно никакие поправки не вносили — мы не являемся субъектом законодательной инициативы. Но в консультациях участвовали», — отметил Якушев. В первой редакции закон содержал пункт, уничтожавший структуру «тюменской матрешки». В документе было указано, что «в краях, областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта РФ, указанные в статье 46 настоящего федерального закона, осуществляются органами государственной власти края, области на всей территории края, области, включая территорию автономного округа». Против документа выступали губернаторы трех субъектов и региональные заксобрания. В результате, ко второму чтению в законопроект были внесены правки, сохранявшие систему взаимоотношений между Тюменью, ХМАО и ЯНАО. Они были подтверждены и во время третьего, окончательного чтения документа. В 2004 году между властями трех регионов был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах.