РБК: Сокуров сообщил об угрозе жизни после встречи с Путиным

17 декабря 2021 в 01:08 Размер текста - 17 +

Александр Сокуров заявил, что сожалеет о своих высказываниях на встрече президента РФ с СПЧ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Режиссер Александр Сокуров написал обращение к главе президентского совета по правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву, сообщив об угрозе жизни после встречи президента РФ Владимира Путина с членами СПЧ. Об этом сообщает РБК, изучивший обращение Сокурова. «Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке», — говорится в обращении Александра Сокурова. Также режиссер заявил, что сожалеет о неприятностях, которые возникли у Фадеева в администрации президента. Он отметил, что видит возмущение в национальной прессе и административно-силовой среде, вызванное его поведением. «Мне показали гневную реакцию на мое поведение со стороны пресс-секретаря президента [Дмитрия Пескова]. Он прав — я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет», — добавил Сокуров. В конце он подчеркнул, что не владеет дипломатическими навыками и является «гражданином и ремесленником своего цеха, преподавателем». «Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения», — резюмировал свое обращение Александр Сокуров. Ранее сообщалось, что на встрече Путина с СПЧ Александр Сокуров предложил «отпустить» все государства, нежелающие быть в составе РФ, из-за чего возник спор, пишет телеканал 360. Также режиссер заявил, что Белоруссия находится на довольствии РФ. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление Сокурова и предложил проверить слова режиссера на экстремизм. Чеченский парламент попросил Генерального прокурора РФ Игоря Краснова взять под свой контроль проверку высказываний Сокурова. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Режиссер Александр Сокуров написал обращение к главе президентского совета по правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву, сообщив об угрозе жизни после встречи президента РФ Владимира Путина с членами СПЧ. Об этом сообщает РБК, изучивший обращение Сокурова. «Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке», — говорится в обращении Александра Сокурова. Также режиссер заявил, что сожалеет о неприятностях, которые возникли у Фадеева в администрации президента. Он отметил, что видит возмущение в национальной прессе и административно-силовой среде, вызванное его поведением. «Мне показали гневную реакцию на мое поведение со стороны пресс-секретаря президента [Дмитрия Пескова]. Он прав — я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет», — добавил Сокуров. В конце он подчеркнул, что не владеет дипломатическими навыками и является «гражданином и ремесленником своего цеха, преподавателем». «Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения», — резюмировал свое обращение Александр Сокуров. Ранее сообщалось, что на встрече Путина с СПЧ Александр Сокуров предложил «отпустить» все государства, нежелающие быть в составе РФ, из-за чего возник спор, пишет телеканал 360. Также режиссер заявил, что Белоруссия находится на довольствии РФ. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление Сокурова и предложил проверить слова режиссера на экстремизм. Чеченский парламент попросил Генерального прокурора РФ Игоря Краснова взять под свой контроль проверку высказываний Сокурова.