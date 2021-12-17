Глава ХМАО опередила других губернаторов УрФО в важном рейтинге

Губернатор Югры Наталья Комарова стала самым упоминаемым в СМИ губернатором в УрФО в ноябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова по итогам ноября возглавила медиарейтинг среди всех глав регионов УрФО. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Исходя из данных аналитиков, Комарова в ноябре прибавила две позиции и смогла возглавить медиарейтинг среди всех уральских губернаторов. Среди ключевых событий эксперты отметили ряд инфоповодов с участием главы ХМАО. «Власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ввели с 22 ноября по 5 декабря режим обязательной самоизоляции для непривитых от ковида жителей трех городов и ряда поселений Кондинского района. Об этом говорилось в постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой. Глава ХМАО Наталья Комарова совершила рабочую поездку в Советский район, целью которой являлось изучение опыта муниципалитета по реализации масштабных проектов в сфере благоустройства общественных территорий. Губернатор Югры Наталья Комарова выступила с ежегодным обращением к югорчанам. Глава региона не только подвела итоги года, но и озвучила планы на 2022», — указано в исследовании «Медиалогии».

По итогам ноября, на втором месте находится губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев потерял две позиции и находится на третьем месте. Губернатор Тюменской области Александр Моор наоборот смог улучшить позиции и оказался четвертом в топе. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов занял пятую строчку. Замыкает рейтинг губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Ранее URA.RU сообщало, что спикер Думы ХМАО Борис Хохряков возглавил медиарейтинг по итогам октября. Он опередил других глав законодательных органов власти среди регионов «тюменской матрешки».