У осужденного челябинского депутата отберут мандат по телефону

Поименное голосование среди депутатов Калининского райсовета пройдет заочно и под запись разговора (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Осужденную за мошенничество депутата Калининского райсовета Челябинска Алесю Субботину лишат полномочий «с помощью технических средств связи». Это следует из уведомления, разосланного народным избранникам. Необычный способ выбрали после срыва попыток отобрать у Субботиной мандат на очных заседаниях.

«23 декабря 2021 года состоится заочное поименное голосование по вопросу „О досрочном прекращении полномочий Субботиной Алеси Сергеевны“. Оно будет проводиться сотрудниками аппарата совета путем опроса депутатов по техническим средствам связи с последующим письменным закреплением мнения депутатов в опросном листе», — говорится в сообщении (есть в распоряжении URA.RU).

Народных избранников просят в указанный день быть на связи с 10:00 до 12:00. При этом их уведомляют, что телефонный разговор будет записываться «в целях достоверности и объективности поименного голосования». После этого всем участникам процесса до 27 декабря придется побывать в здании райсовета и расписаться в опросном листе.

Субботину приговорили почти к 4 годам лишения свободы условно за мошенничество с квартирами. Однако попытки прокуратуры добиться лишения ее депутатского мандата фактически натолкнулись на саботаж. Сначала 11 депутатов (включая шестерых единороссов) отказались за это голосовать, затем они же заблокировали внесение вопроса в повестку внеочередной сессии. При этом добровольного отказа Субботиной от мандата по закону недостаточно. Прокуратура подала на райсовет в суд. Если народные избранники продолжат упорствовать, райсовет могут распустить.