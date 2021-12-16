Страны ЕС единогласным решением продлили санкции против России 17 декабря 2021 в 06:46 Размер текста - 17 + Шарль Мишель заявил, что Евросоюз призывает РФ к выполнению минских соглашений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидеры Евросоюза единогласным решением продлили экономические санкции против России. Об этом написал глава Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter. «Лидеры Евросоюза единогласно согласились отменить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минска», — заявил Шарль Мишель. Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза пригрозили введением санкций с дорогостоящими последствиями против России в случае ее нападения на Украину. Санкции против РФ не вошли в итоговое заявление саммита «Восточного партнерства». Франция и Германия заявили, что предпочитают переговоры с Россией вместо введения новых санкций. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Лидеры Евросоюза единогласным решением продлили экономические санкции против России. Об этом написал глава Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter. «Лидеры Евросоюза единогласно согласились отменить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минска», — заявил Шарль Мишель. Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза пригрозили введением санкций с дорогостоящими последствиями против России в случае ее нападения на Украину. Санкции против РФ не вошли в итоговое заявление саммита «Восточного партнерства». Франция и Германия заявили, что предпочитают переговоры с Россией вместо введения новых санкций. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям