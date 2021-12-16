Страны ЕС единогласным решением продлили санкции против России

Лидеры Евросоюза единогласным решением продлили экономические санкции против России. Об этом написал глава Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter. «Лидеры Евросоюза единогласно согласились отменить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минска», — заявил Шарль Мишель. Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза пригрозили введением санкций с дорогостоящими последствиями против России в случае ее нападения на Украину. Санкции против РФ не вошли в итоговое заявление саммита «Восточного партнерства». Франция и Германия заявили, что предпочитают переговоры с Россией вместо введения новых санкций.