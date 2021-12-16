16 декабря 2021

Страны ЕС единогласным решением продлили санкции против России

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Шарль Мишель заявил, что Евросоюз призывает РФ к выполнению минских соглашений Фото:

Лидеры Евросоюза единогласным решением продлили экономические санкции против России. Об этом написал глава Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter.

«Лидеры Евросоюза единогласно согласились отменить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минска», — заявил Шарль Мишель.

Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза пригрозили введением санкций с дорогостоящими последствиями против России в случае ее нападения на Украину. Санкции против РФ не вошли в итоговое заявление саммита «Восточного партнерства». Франция и Германия заявили, что предпочитают переговоры с Россией вместо введения новых санкций.

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Лидеры Евросоюза единогласным решением продлили экономические санкции против России. Об этом написал глава Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter. «Лидеры Евросоюза единогласно согласились отменить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минска», — заявил Шарль Мишель. Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза пригрозили введением санкций с дорогостоящими последствиями против России в случае ее нападения на Украину. Санкции против РФ не вошли в итоговое заявление саммита «Восточного партнерства». Франция и Германия заявили, что предпочитают переговоры с Россией вместо введения новых санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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