16 декабря 2021

Билборд с челябинской певицей появился в центре Манхэттена

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За неделю до этого Швец стала героиней обложки «EQUAL» Фото:

Билборд с певицей из Златоуста (Челябинская область) Аленой Швец появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Ежемесячно сервис Spotify выбирает героиню для обложки «EQUAL». В декабре ей стала златоустовская исполнительница.

«„EQUAL“ — плейлист, через который Spotify стремится поддерживать гендерное равенство в музыке. В этом месяце ей стала талантливая исполнительница Алена Швец», — сообщили в сервисе в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Сама музыкантка призналась в интервью Spotify Russia, что обложка «EQUAL» — это новый, волнующий опыт. Исполнительница не могла представить, что обычная девочка из Златоуста сможет оказаться на билборде на Таймс-сквер. Следующий шаг — поехать в Нью-Йорк самой.

В 2020 году Швец вошла в топ-5 исполнителей по версии Spotify. В своих песнях Швец затрагивает проблемы школьников. Прокуратура проверит песни девушки на предмет призыва к суициду.

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Билборд с певицей из Златоуста (Челябинская область) Аленой Швец появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Ежемесячно сервис Spotify выбирает героиню для обложки «EQUAL». В декабре ей стала златоустовская исполнительница. «„EQUAL“ — плейлист, через который Spotify стремится поддерживать гендерное равенство в музыке. В этом месяце ей стала талантливая исполнительница Алена Швец», — сообщили в сервисе в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Сама музыкантка призналась в интервью Spotify Russia, что обложка «EQUAL» — это новый, волнующий опыт. Исполнительница не могла представить, что обычная девочка из Златоуста сможет оказаться на билборде на Таймс-сквер. Следующий шаг — поехать в Нью-Йорк самой. В 2020 году Швец вошла в топ-5 исполнителей по версии Spotify. В своих песнях Швец затрагивает проблемы школьников. Прокуратура проверит песни девушки на предмет призыва к суициду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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