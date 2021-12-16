Билборд с челябинской певицей появился в центре Манхэттена

За неделю до этого Швец стала героиней обложки «EQUAL» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Билборд с певицей из Златоуста (Челябинская область) Аленой Швец появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Ежемесячно сервис Spotify выбирает героиню для обложки «EQUAL». В декабре ей стала златоустовская исполнительница.

«„EQUAL“ — плейлист, через который Spotify стремится поддерживать гендерное равенство в музыке. В этом месяце ей стала талантливая исполнительница Алена Швец», — сообщили в сервисе в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Сама музыкантка призналась в интервью Spotify Russia, что обложка «EQUAL» — это новый, волнующий опыт. Исполнительница не могла представить, что обычная девочка из Златоуста сможет оказаться на билборде на Таймс-сквер. Следующий шаг — поехать в Нью-Йорк самой.

В 2020 году Швец вошла в топ-5 исполнителей по версии Spotify. В своих песнях Швец затрагивает проблемы школьников. Прокуратура проверит песни девушки на предмет призыва к суициду.