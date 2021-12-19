19 декабря 2021

Тюменские власти заявили о готовности к наплыву северян в регион

© Служба новостей «URA.RU»
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На новогодние праздники Тюмень планируют посетить тысячи жителей ХМАО Фото:

Тюменская область готова принять значительный поток туристов и создать все необходимые условия для отдыха гостей. Об этом URA.RU сообщили в ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области», комментируя информацию, что во время новогодних праздников регион планируют посетить тысячи жителей ХМАО.

«Тюменская область — регион, который может предложить гостям разнообразные виды отдыха. Традиционно в период новогодних праздничных дней область является востребованным направлением для отдыха. Этому способствует масштабная кампания по продвижению туристского потенциала в других регионах, а также ежегодное открытие термального сезона», — пояснили URA.RU в Агентстве туризма и продвижения региона.

Там добавили, что регион обладает развитой инфраструктурой для туристов. «Дороги, объекты питания с различными видами гастрономии, в том числе с „сибирской страницей“ (специально разработанное сибирское меню — прим. ред.), объекты развлечения. В регионе созданы все условия для качественного приема туристов: действуют два аэропорта, совершенствуется сеть автомобильных дорог внутри региона, действует комфортное расписание железнодорожного сообщения между городами области», — сообщили URA.RU в Агентстве туризма и продвижения.

Ранее URA.RU писало о том, что северяне активно бронируют тюменские гостиницы для отдыха в новогодние праздники. Во многих отелях на период с 30 декабря 2021 года по 7 января 2022 года занято порядка 70% номерного фонда.

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Тюменская область готова принять значительный поток туристов и создать все необходимые условия для отдыха гостей. Об этом URA.RU сообщили в ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области», комментируя информацию, что во время новогодних праздников регион планируют посетить тысячи жителей ХМАО. «Тюменская область — регион, который может предложить гостям разнообразные виды отдыха. Традиционно в период новогодних праздничных дней область является востребованным направлением для отдыха. Этому способствует масштабная кампания по продвижению туристского потенциала в других регионах, а также ежегодное открытие термального сезона», — пояснили URA.RU в Агентстве туризма и продвижения региона. Там добавили, что регион обладает развитой инфраструктурой для туристов. «Дороги, объекты питания с различными видами гастрономии, в том числе с „сибирской страницей“ (специально разработанное сибирское меню — прим. ред.), объекты развлечения. В регионе созданы все условия для качественного приема туристов: действуют два аэропорта, совершенствуется сеть автомобильных дорог внутри региона, действует комфортное расписание железнодорожного сообщения между городами области», — сообщили URA.RU в Агентстве туризма и продвижения. Ранее URA.RU писало о том, что северяне активно бронируют тюменские гостиницы для отдыха в новогодние праздники. Во многих отелях на период с 30 декабря 2021 года по 7 января 2022 года занято порядка 70% номерного фонда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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