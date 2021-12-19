Тюменские власти заявили о готовности к наплыву северян в регион

20 декабря 2021 в 05:20 Размер текста - 17 +

На новогодние праздники Тюмень планируют посетить тысячи жителей ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская область готова принять значительный поток туристов и создать все необходимые условия для отдыха гостей. Об этом URA.RU сообщили в ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области», комментируя информацию, что во время новогодних праздников регион планируют посетить тысячи жителей ХМАО. «Тюменская область — регион, который может предложить гостям разнообразные виды отдыха. Традиционно в период новогодних праздничных дней область является востребованным направлением для отдыха. Этому способствует масштабная кампания по продвижению туристского потенциала в других регионах, а также ежегодное открытие термального сезона», — пояснили URA.RU в Агентстве туризма и продвижения региона. Там добавили, что регион обладает развитой инфраструктурой для туристов. «Дороги, объекты питания с различными видами гастрономии, в том числе с „сибирской страницей“ (специально разработанное сибирское меню — прим. ред.), объекты развлечения. В регионе созданы все условия для качественного приема туристов: действуют два аэропорта, совершенствуется сеть автомобильных дорог внутри региона, действует комфортное расписание железнодорожного сообщения между городами области», — сообщили URA.RU в Агентстве туризма и продвижения. Ранее URA.RU писало о том, что северяне активно бронируют тюменские гостиницы для отдыха в новогодние праздники. Во многих отелях на период с 30 декабря 2021 года по 7 января 2022 года занято порядка 70% номерного фонда. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменская область готова принять значительный поток туристов и создать все необходимые условия для отдыха гостей. Об этом URA.RU сообщили в ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области», комментируя информацию, что во время новогодних праздников регион планируют посетить тысячи жителей ХМАО. «Тюменская область — регион, который может предложить гостям разнообразные виды отдыха. Традиционно в период новогодних праздничных дней область является востребованным направлением для отдыха. Этому способствует масштабная кампания по продвижению туристского потенциала в других регионах, а также ежегодное открытие термального сезона», — пояснили URA.RU в Агентстве туризма и продвижения региона. Там добавили, что регион обладает развитой инфраструктурой для туристов. «Дороги, объекты питания с различными видами гастрономии, в том числе с „сибирской страницей“ (специально разработанное сибирское меню — прим. ред.), объекты развлечения. В регионе созданы все условия для качественного приема туристов: действуют два аэропорта, совершенствуется сеть автомобильных дорог внутри региона, действует комфортное расписание железнодорожного сообщения между городами области», — сообщили URA.RU в Агентстве туризма и продвижения. Ранее URA.RU писало о том, что северяне активно бронируют тюменские гостиницы для отдыха в новогодние праздники. Во многих отелях на период с 30 декабря 2021 года по 7 января 2022 года занято порядка 70% номерного фонда.