Самолет, летевший из Москвы в ЯНАО, экстренно посадили в Тюмени 17 декабря 2021 в 17:08 Размер текста - 17 + Транспортной прокуратурой проводится проверка по факту вынужденной посадки самолета на запасной аэродром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет авиакомпании «Ямал» совершил посадку на запасной аэродром в Тюмени по технической причине. Транспортная прокуратура сообщает, что судно выполняло регулярный рейс сообщением Москва — Ноябрьск. «17 декабря 2021 года в 15:46 воздушное судно авиакомпании „Ямал“, выполнявшее регулярный рейс сообщением Москва (Домодедово) — Ноябрьск, по технической причине произвело посадку на запасной аэродром в аэропорту Тюмени», — говорится в telegram-канале ведомства. Причина неисправности устанавливается. На борту самолета находилось 44 пассажира, в том числе двое детей. Пострадавших нет. Из-за неприбытия самолета в аэропорт Ноябрьска задерживается регулярный рейс авиакомпании сообщением Ноябрьск — Москва. Ранее URA.RU сообщало, что рейс Салехард — Тюмень авиакомпании «Ямал» задержали на восемь часов. Самолет не смог вовремя покинуть ЯНАО из-за поломки, а на резервный борт не поместились все пассажиры. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Самолет авиакомпании «Ямал» совершил посадку на запасной аэродром в Тюмени по технической причине. Транспортная прокуратура сообщает, что судно выполняло регулярный рейс сообщением Москва — Ноябрьск. «17 декабря 2021 года в 15:46 воздушное судно авиакомпании „Ямал“, выполнявшее регулярный рейс сообщением Москва (Домодедово) — Ноябрьск, по технической причине произвело посадку на запасной аэродром в аэропорту Тюмени», — говорится в telegram-канале ведомства. Причина неисправности устанавливается. На борту самолета находилось 44 пассажира, в том числе двое детей. Пострадавших нет. Из-за неприбытия самолета в аэропорт Ноябрьска задерживается регулярный рейс авиакомпании сообщением Ноябрьск — Москва. Ранее URA.RU сообщало, что рейс Салехард — Тюмень авиакомпании «Ямал» задержали на восемь часов. Самолет не смог вовремя покинуть ЯНАО из-за поломки, а на резервный борт не поместились все пассажиры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям