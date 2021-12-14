Рейс из ЯНАО в Тюмень задержали на восемь часов. Причина в поломке самолета

14 декабря 2021 в 15:37 Размер текста - 17 +

Авиакомпания заменила борт, но в новый самолет смогли посадить не всех пассажиров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прибытие в Тюмень рейса авиакомпании «Ямал» из Салехарда задержано почти на восемь часов. Об этом свидетельствуют данные на сайте аэропорта «Рощино». Самолет не смог вовремя покинуть ЯНАО из-за поломки, а на резервный борт не поместились все пассажиры. «Рейс YC 9 „Салехард — Тюмень“. Прибытие по расписанию: 12:05. Фактическое — 20:00», — такие данные приводит аэропорт «Рощино» на своем сайте. Как пояснили в пресс-службе авиакомпании «Ямал», при подготовке вылета из ЯНАО в самолете Sukhoi Superjet 100 была обнаружена неисправность. «В течение получаса самолет был заменен на резервный меньшей вместимости, на котором улетело 50 из 77 пассажиров. Время вылета дополнительного рейса запланировано на 18:10 14 декабря», — рассказали URA.RU в компании. По словам пресс-службы перевозчика, оставшимся 27 пассажирам предложили бесплатное питание и размещение в гостинице, однако многие предпочли разъехаться по домам. С ними в постоянном контакте находится представитель авиакомпании. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прибытие в Тюмень рейса авиакомпании «Ямал» из Салехарда задержано почти на восемь часов. Об этом свидетельствуют данные на сайте аэропорта «Рощино». Самолет не смог вовремя покинуть ЯНАО из-за поломки, а на резервный борт не поместились все пассажиры. «Рейс YC 9 „Салехард — Тюмень“. Прибытие по расписанию: 12:05. Фактическое — 20:00», — такие данные приводит аэропорт «Рощино» на своем сайте. Как пояснили в пресс-службе авиакомпании «Ямал», при подготовке вылета из ЯНАО в самолете Sukhoi Superjet 100 была обнаружена неисправность. «В течение получаса самолет был заменен на резервный меньшей вместимости, на котором улетело 50 из 77 пассажиров. Время вылета дополнительного рейса запланировано на 18:10 14 декабря», — рассказали URA.RU в компании. По словам пресс-службы перевозчика, оставшимся 27 пассажирам предложили бесплатное питание и размещение в гостинице, однако многие предпочли разъехаться по домам. С ними в постоянном контакте находится представитель авиакомпании.