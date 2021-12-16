Куйвашев впервые высказался о протестах против QR-кодов

17 декабря 2021 в 20:34 Размер текста - 17 +

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя протесты против QR-кодов в регионе, заявил, что люди имеют право выходить на улицу, если действуют в рамках закона, но он не поддерживает лозунги пикетчиков. Это стало ответом на вопрос одного из его подписчиков в Instagram. Прежде Куйвашев на эту тему не высказывался. «Что касается публичных акций, то, если заявки на их проведение поданы в соответствии с законом, запретить их проведение нельзя. Выходить на улицу — это ведь право людей. Соглашаться или нет со звучащими лозунгами — дело каждого. Лично я совершенно точно не могу согласиться с тем, чтобы тема борьбы с ковид использовалась какими бы то ни было силами для собственного пиара, для привлечения сторонников», — говорится в его сообщении. «Понятно, что меры профилактики коронавируса доставляют определенные неудобства. Но ведь не бывает решений, которые всех бы устраивали», — добавил Куйвашев. Система QR-кодов заработала в Свердловской области с 25 октября. Уже через полторы недели противники этого решения стали выходить на протестные акции по всему региону. Сперва на групповой пикет 9 ноября вышли жители Кировграда, еще через четыре дня в Екатеринбурге собрались активисты движения «РодНадзор». Затем акции стали еженедельными. На 18 декабря анонсирован пикет в Первоуральске. Самое масштабное волнение свердловчан вызвало рассмотрение законопроекта о повсеместном введении QR-кодов. В Екатеринбурге бунтовщики выходили к зданию заксобрания области, где рассматривался документ. 7 декабря, в день итогового обсуждения, митингующие осадили парламент. Несмотря на протесты, свердловские депутаты одобрили проект закона в первом чтении.