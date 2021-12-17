В ЕС ответили на предложение России по «мирному договору»

18 декабря 2021 в 01:56 Размер текста - 17 +

ЕС выступил за обсуждение вопросов безопасности с РФ в рамках существующих форматов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ЕС выступает за обсуждение европейской безопасности в рамках уже существующих форматов. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано, комментируя инициативу России по закреплению гарантий безопасности. По его словам, для этого существуют давно действующие документы. «Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И, помимо Совета Россия — НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией», — передает слова Стано РИА «Новости». Он отметил, что позиция Евросоюза заключается в том, что «каждое суверенное государство имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы». Стано подчеркнул, что Россия должна это понимать и уважать. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва предоставит НАТО проекты документов, исключающие расширение альянса на восток. По словам, главы государства активное освоение Украины со стороны НАТО угрожает безопасности России. Об этом Путин сказал в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Позже Министерство иностранных дел (МИД) РФ передало коллегам из США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

ЕС выступает за обсуждение европейской безопасности в рамках уже существующих форматов. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано, комментируя инициативу России по закреплению гарантий безопасности. По его словам, для этого существуют давно действующие документы. «Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И, помимо Совета Россия — НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией», — передает слова Стано РИА «Новости». Он отметил, что позиция Евросоюза заключается в том, что «каждое суверенное государство имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы». Стано подчеркнул, что Россия должна это понимать и уважать. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва предоставит НАТО проекты документов, исключающие расширение альянса на восток. По словам, главы государства активное освоение Украины со стороны НАТО угрожает безопасности России. Об этом Путин сказал в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Позже Министерство иностранных дел (МИД) РФ передало коллегам из США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности.