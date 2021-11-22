С утра 22 ноября на сайте ГИБДД России не работает система проверки штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Сайт выдает сообщение об ошибке.
«Проверка наличия информации о неуплаченных штрафах за правонарушения в области дорожного движения. Проверка наличия неуплаченных штрафов завершилась ошибкой», — такое сообщение появляется на сайте ГИБДД.
Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать специальное приложение, в которое будут вноситься штрафы за нарушение ПДД. В новое приложение будут вноситься нарушения, зафиксированные с помощью фото или видео. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за многократное нарушение правил ПДД, пишет телеканал 360. Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что штрафы за нарушение ПДД скоро могут превысить доход от нефтегазового сектора, сообщает «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в