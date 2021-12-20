Источник: Куйвашев собрал «клуб генералов» в своем кабинете

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в пресс-центре конгресс-холла МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев второй раз за год встретился со свердловскими генералами Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев собрал руководителей областных силовых ведомств — так называемый «клуб генералов» — на неформальную встречу в своей резиденции. Как сообщил URA.RU источник во власти, двухчасовой разговор прошел за закрытыми дверями.

«Губернатор собрался с генералами у себя [в кабинете] после праздника [в честь Дня работника органов безопасности] в Театре эстрады», — поделился собеседник, близкий к резиденции Куйвашева. Известно, что на встречу с губернатором прибыли шеф свердловского УФСБ генерал-лейтенант Алексей Зиновьев, глава управления ФСБ по Центральному военному округу генерал-майор Виктор Павленко, начальник главка МВД генерал-лейтенант Александр Мешков, замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев и другие статусные силовики.

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Помимо генералов, Куйвашев пригласил своих коллег по областной власти. По неофициальной информации, присутствовали замгубернатора Азат Салихов, курирующий отношения с силовым блоком, спикер заксобрания Людмила Бабушкина и советник главы региона, экс-начальник свердловского управления ФСБ Борис Козиненко. В пресс-службе Куйвашева к моменту публикации URA.RU не прокомментировали эту информацию.

Эта встреча губернатора с «клубом генералов» — уже вторая за год, чего не было в последние несколько лет. В прошлый раз Куйвашев собирал силовиков у себя в кабинете 9 мая, после мероприятий в честь Дня Победы. Сближение губернатора с генералами называют особенно важным перед выборами в 2022 году, на которых Куйвашев собирается пойти на новый срок.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев собрал руководителей областных силовых ведомств — так называемый «клуб генералов» — на неформальную встречу в своей резиденции. Как сообщил URA.RU источник во власти, двухчасовой разговор прошел за закрытыми дверями. «Губернатор собрался с генералами у себя [в кабинете] после праздника [в честь Дня работника органов безопасности] в Театре эстрады», — поделился собеседник, близкий к резиденции Куйвашева. Известно, что на встречу с губернатором прибыли шеф свердловского УФСБ генерал-лейтенант Алексей Зиновьев, глава управления ФСБ по Центральному военному округу генерал-майор Виктор Павленко, начальник главка МВД генерал-лейтенант Александр Мешков, замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев и другие статусные силовики. Помимо генералов, Куйвашев пригласил своих коллег по областной власти. По неофициальной информации, присутствовали замгубернатора Азат Салихов, курирующий отношения с силовым блоком, спикер заксобрания Людмила Бабушкина и советник главы региона, экс-начальник свердловского управления ФСБ Борис Козиненко. В пресс-службе Куйвашева к моменту публикации URA.RU не прокомментировали эту информацию. Эта встреча губернатора с «клубом генералов» — уже вторая за год, чего не было в последние несколько лет. В прошлый раз Куйвашев собирал силовиков у себя в кабинете 9 мая, после мероприятий в честь Дня Победы. Сближение губернатора с генералами называют особенно важным перед выборами в 2022 году, на которых Куйвашев собирается пойти на новый срок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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