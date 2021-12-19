Генералы ФСБ позвали губернатора Куйвашева на закрытую встречу

Евгения Куйвашева ждут на праздновании Дня работника органов безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 20 декабря встретится с высокопоставленными сотрудниками областного управления ФСБ. Как сообщил URA.RU источник во власти, глава региона приедет на торжественный прием в честь Дня работника органов безопасности РФ.

«Губернатор будет на праздновании Дня ФСБ в Театре эстрады [в Екатеринбурге]. Будет награждение, концерт и неформальная часть», — поделился источник в окружении Куйвашева. Помимо визита губернатора, запланирован приезд целого ряда статусных силовиков, главным образом двух — начальника свердловского УФСБ генерал-лейтенанта Алексея Зиновьева и главы управления ФСБ по Центральному военному округу генерал-майора Виктора Павленко. Ожидается, что поприсутствуют также руководители областного управления спецсвязи ФСО.

Представитель губернатора Анна Шкерина заявила URA.RU, что не обладает данными об участии шефа в торжествах. В пресс-службе УФСБ оперативно получить комментарий не удалось.

В предыдущий раз Куйвашев планировал участвовать в аналогичном приеме в 2019 году. Это было его первым за долгие годы приездом на мероприятие ФСБ. До этого отношения губернатора с областным управлением характеризовались как «конфликтные» — еще при прежнем начальнике Александре Вяткине. После назначения Алексея Зиновьева связь стала налаживаться.

Источники URA.RU ранее анонсировали приезд Куйвашева на празднование Дня ФСБ. Считается, что так глава региона зафиксирует потеплевшие отношения с силовиками. Такой контакт называют особенно важным перед губернаторскими выборами 2022 года, на которых Куйвашев собирается пойти на новый срок.