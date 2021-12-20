В США заявили о готовности к контактам с РФ через НАТО и ОБСЕ

21 декабря 2021 в 00:53 Размер текста - 17 +

Урегулирование конфликта в Донбассе возможно только при деэскалации российских войск, заявил Джейк Салливан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о готовности США контактировать с РФ по множеству каналов, включая Совет Россия-НАТО и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Сегодня Джейк Салливан побеседовал с Юрием Ушаковым, советником по внешней политике президента России Владимира Путина. Он заявил о готовности США участвовать в дипломатии по множеству каналов, включая двустороннее взаимодействие, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что Салливан дал понять, что диалог должен основываться на взаимности, учитывать опасения США по поводу действий России на Украине и проходить в полной координации с европейскими союзниками и партнерами. Советник президента США отметил, что существенный прогресс возможен только в условиях деэскалации, а не эскалации российских войск на территории Украины. Ранее URA.RU сообщало, что Салливан и Ушаков обсудили ситуацию на Украине. Правительство США считает, что Владимир Путин еще не решился на военные действия на Украине. Салливан сообщил, что США разрабатывает новый пакет военной помощи для Украины, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о готовности США контактировать с РФ по множеству каналов, включая Совет Россия-НАТО и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Сегодня Джейк Салливан побеседовал с Юрием Ушаковым, советником по внешней политике президента России Владимира Путина. Он заявил о готовности США участвовать в дипломатии по множеству каналов, включая двустороннее взаимодействие, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что Салливан дал понять, что диалог должен основываться на взаимности, учитывать опасения США по поводу действий России на Украине и проходить в полной координации с европейскими союзниками и партнерами. Советник президента США отметил, что существенный прогресс возможен только в условиях деэскалации, а не эскалации российских войск на территории Украины. Ранее URA.RU сообщало, что Салливан и Ушаков обсудили ситуацию на Украине. Правительство США считает, что Владимир Путин еще не решился на военные действия на Украине. Салливан сообщил, что США разрабатывает новый пакет военной помощи для Украины, пишет RT.