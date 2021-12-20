Экс-пиарщица свердловского губернатора получила повышение

Юлия Прыткова стала первым замминистра культуры области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-руководитель свердловского департамента информационной политики (ДИП), заместитель министра культуры региона Юлия Прыткова повышена до первого зама. Эту информацию URA.RU сообщил источник и подтвердили в ДИПе.

«Юлия Владимировна назначена первым заместителем министра культуры Свердловской области. Круг обязанностей [Прытковой] расширится, но говорить об этом можно будет тогда, когда появится официальный документ о внесении изменений в структуру министерства в связи с кадровыми перестановками», — рассказали агентству в департаменте.

Официально сообщается, что в новой должности Прыткова продолжит курировать вопросы реализации нацпроектов и федерального проекта «Пушкинская карта». Сама чиновница не ответила на звонок URA.RU.

Прыткова покинула пост главы департамента информполитики в декабре 2020 года. Она отвечала за пиар губернатора Евгения Куйвашева с 2018 года. После отставки Прыткова перешла на работу в областное министерство культуры, где, помимо прочего, курирует по линии ведомства подготовку Универсиады-2023. В департаменте информполитики ее сменила Юлия Хусаинова.