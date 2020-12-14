Губернатор Свердловской области доверил ДИП Юлии Хусаиновой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политический вице-губернатор Сергей Бидонько собрал коллектив Департамента информационной политики губернатора Свердловской области, чтобы объявить им о смене руководителя ведомства. Об этом URA.RU сообщили сотрудники ДИПа.

«Бидонько поблагодарил Юлию Прыткову за эффективную и длительную работу на посту, отметил достигнутые показатели департамента и сильный, сформированный коллектив. После он представил новую главу Юлию Хусаинову», — рассказал собеседник URA.RU. В ДИП не ответили на звонок URA.RU. Сергей Бидонько недоступен для комментариев.

О грядущей отставке Прытковой URA.RU сообщало 10 декабря: главу ДИП вызвали из отпуска для встречи с губернатором. После отставки она займет должность заместителя министра культуры и будет курировать по линии ведомства подготовку Универсиады.

Юлии Хусаиновой, которая возглавила ДИП, 33 года. Она работала в протоколе министерства международных и внешнеэкономических связей региона, последние два года — помощник главы региона. В определенный период занималась подготовкой постов для его instagram-аккаунта. На этом месте ее сменит также сотрудник МинВЭС Кристина Грязева.