Глава ЯНАО призвал бизнес говорить с молодежью на одном языке

По словам главы Ямала, в каждой компании работает молодежь, которой нужна поддержка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель комиссии Госсовета РФ по молодежной политике, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов призвал бизнес участвовать в работе с молодежью. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Молодежь в России — это более 40 миллионов человек, которые нуждаются в нашем внимании. Это важная государственная задача. Молодые сотрудники есть в каждой крупной компании. Наша цель — выстроить работу системно, мы должны наводить мосты с бизнесом и говорить на одном языке», — приводит сайт правительства слова главы Ямала.

В пример работы бизнеса и молодежи Артюхов привел систему корпоративных классов в школах и корпоративно-ресурсных учебных центров на базе колледжей, которые работают в регионе с 2013 года. Профильные классы есть у «Газпрома», НОВАТЭКа, Роснефти, ЛУКОЙЛа, СИБУР и других компаний.

Также взаимодействие было выстроено со студентами среднего профессионального образования. Молодежь может пройти подготовку в корпоративно-ресурсных центрах НОВАТЭка и «Россетей», а сотрудники могут повысить свою квалификацию.

Артюхов отметил положительный отклик у молодежи от поездки на ледокол «Андрей Вилькицкий» и знакомство с терминалом «Ворота Арктики». Он подчеркнул, что эту работу регион будет продолжать.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов считает своей главной задачей в Госсовете создание налаженной системы поддержки и развития молодежи. Он отметил, что это большая и сложная работа.