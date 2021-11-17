Губернатор Артюхов назвал свою основную задачу в Госсовете РФ

Основная задача комиссии по молодежной политике — создание налаженной системы развития молодежи, сказал Дмитрий Артюхов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, что основная задача, которую ему предстоит решить на посту председателя комиссии Госсовета РФ по молодежной политики — это создание налаженной системы поддержки и развития молодежи. Об этом глава региона рассказал «Ямал-медиа», комментируя свое назначение в профильную комиссию госоргана.

«Главой государства поставлен целый перечень задач в сфере молодежной политики. Нужно как можно больше создавать возможностей для развития. Для того что бы молодежь видела свои понятные траектории роста: личные, творческие, профессиональные. Это на самом деле большая, сложная и системная работа», — сообщил Дмитрий Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов был назначен председателем комиссии Госсовета по молодежной политики. Для губернатора ЯНАО это дает возможность показать себя как политика на федеральном уровне и усилить свои позиции.