Губернатор Артюхов назвал свою основную задачу в Госсовете РФ

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Госсовет в Кремле. Москва, артюхов дмитрий
Основная задача комиссии по молодежной политике  — создание налаженной системы развития молодежи, сказал Дмитрий Артюхов Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, что основная задача, которую ему предстоит решить на посту председателя комиссии Госсовета РФ по молодежной политики — это создание налаженной системы поддержки и развития молодежи. Об этом глава региона рассказал «Ямал-медиа», комментируя свое назначение в профильную комиссию госоргана.

«Главой государства поставлен целый перечень задач в сфере молодежной политики. Нужно как можно больше создавать возможностей для развития. Для того что бы молодежь видела свои понятные траектории роста: личные, творческие, профессиональные. Это на самом деле большая, сложная и системная работа», — сообщил Дмитрий Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов был назначен председателем комиссии Госсовета по молодежной политики. Для губернатора ЯНАО это дает возможность показать себя как политика на федеральном уровне и усилить свои позиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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