20 декабря 2021

У жителя Курганской области изъяли 10 гектаров земли

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, земля, вспаханная земля
С начала года земельные участки изъяли у четырех жителей региона Фото:

В Курганской области у жителя Половинского района изъяли десять гектаров земли за то, что тот не пользовался ими по назначению. Об этом URA.RU 21 декабря сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Решением судьи Половинского районного суда Курганской области исковые требования департамента имущественных и земельных отношений Курганской области об изъятии земельного участка у гражданина были удовлетворены. В ближайшее время участок будет выставлен на публичные торги», — рассказали в пресс-службе.

По данным Россельхознадзора, с 2018 по 2021 годы мужчину несколько раз штрафовали за неиспользование участка сельскохозяйственного назначения общей площадью десять гектаров и невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов. Общая сумма штрафов составила 50 тыс. рублей.

В ведомстве отметили, что сначала года представители Россельхознадзора передали в областной департамент имущественных и земельных отношений материалы дел на четырех жителей Курганской области, нарушающих земельное законодательство РФ. Они не использовали по назначению шесть участков общей площадью 784,2 гектара.

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В Курганской области у жителя Половинского района изъяли десять гектаров земли за то, что тот не пользовался ими по назначению. Об этом URA.RU 21 декабря сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Решением судьи Половинского районного суда Курганской области исковые требования департамента имущественных и земельных отношений Курганской области об изъятии земельного участка у гражданина были удовлетворены. В ближайшее время участок будет выставлен на публичные торги», — рассказали в пресс-службе. По данным Россельхознадзора, с 2018 по 2021 годы мужчину несколько раз штрафовали за неиспользование участка сельскохозяйственного назначения общей площадью десять гектаров и невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов. Общая сумма штрафов составила 50 тыс. рублей. В ведомстве отметили, что сначала года представители Россельхознадзора передали в областной департамент имущественных и земельных отношений материалы дел на четырех жителей Курганской области, нарушающих земельное законодательство РФ. Они не использовали по назначению шесть участков общей площадью 784,2 гектара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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