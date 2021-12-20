У жителя Курганской области изъяли 10 гектаров земли

С начала года земельные участки изъяли у четырех жителей региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области у жителя Половинского района изъяли десять гектаров земли за то, что тот не пользовался ими по назначению. Об этом URA.RU 21 декабря сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Решением судьи Половинского районного суда Курганской области исковые требования департамента имущественных и земельных отношений Курганской области об изъятии земельного участка у гражданина были удовлетворены. В ближайшее время участок будет выставлен на публичные торги», — рассказали в пресс-службе.

По данным Россельхознадзора, с 2018 по 2021 годы мужчину несколько раз штрафовали за неиспользование участка сельскохозяйственного назначения общей площадью десять гектаров и невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов. Общая сумма штрафов составила 50 тыс. рублей.

В ведомстве отметили, что сначала года представители Россельхознадзора передали в областной департамент имущественных и земельных отношений материалы дел на четырех жителей Курганской области, нарушающих земельное законодательство РФ. Они не использовали по назначению шесть участков общей площадью 784,2 гектара.