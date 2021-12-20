В Кургане появился прогноз погоды на новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь может похолодать до -15 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в новогоднюю ночь температура воздуха будет держаться в рамках от -10 до -15 градусов. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«27-31 декабря в Кургане ожидается возврат тепла. Температура будет на 3-4 градуса выше нормы. В новогоднюю ночь — -10…-15 градусов», — рассказал Винштейн в группе соцсети «ВКонтакте» «Погода 45».

Он отметил, что, по предварительным расчетам, средняя декабрьская температура в городе будет равна -9 градусам, а это на четыре градуса выше нормы. Также он сообщал, что в регионе до 22 декабря может потеплеть до +1 градуса.

Ранее стало известно, что в Курганской области из-за ухудшения погодных условий с 20 по 22 декабря может образоваться гололедица. 25 и 26 декабря в регионе может похолодать до -30 градусов.