Авиакомпания «Ямал» будет летать в разные аэропорты Москвы

21 декабря 2021 в 14:23 Размер текста - 17 +

С 23 декабря в Салехард можно улететь из аэропорта Шереметьево Фото: Владимир Андреев © URA.RU Самолеты авиакомпании «Ямал» начнут выполнять полеты в международный аэропорт Шереметьево в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «23 декабря года авиакомпания „Ямал“ начнет регулярные полеты по маршруту „Салехард — Москва — Салехард“ из Международного аэропорта Шереметьево (терминал D)», — говорится в сообщении на сайте правительства. С 3 января рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. На данный момент компания выполняет прямой рейс только в аэропорт Домодедово. Вылетать из Салехарда самолет будет в 9:10 утра по местному, приземляться в Шереметьево — в 10:10 по московскому времени. Время вылета из Москвы назначено на 11:50. Полеты будут выполняться на авиалайнерах Airbus A320 вместимостью 164 посадочных места, восемь из которых повышенного класса обслуживания. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпании добавили рейсы из ЯНАО в Москву на новогодние праздники. Полеты с 25 по 31 декабря и с 7 по 9 января добавила авиакомпания S7 из Нового Уренгоя в Москву. Также из Надыма в Москву будут летать самолеты «Ямала» 29 и 30 декабря. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Самолеты авиакомпании «Ямал» начнут выполнять полеты в международный аэропорт Шереметьево в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «23 декабря года авиакомпания „Ямал“ начнет регулярные полеты по маршруту „Салехард — Москва — Салехард“ из Международного аэропорта Шереметьево (терминал D)», — говорится в сообщении на сайте правительства. С 3 января рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. На данный момент компания выполняет прямой рейс только в аэропорт Домодедово. Вылетать из Салехарда самолет будет в 9:10 утра по местному, приземляться в Шереметьево — в 10:10 по московскому времени. Время вылета из Москвы назначено на 11:50. Полеты будут выполняться на авиалайнерах Airbus A320 вместимостью 164 посадочных места, восемь из которых повышенного класса обслуживания. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпании добавили рейсы из ЯНАО в Москву на новогодние праздники. Полеты с 25 по 31 декабря и с 7 по 9 января добавила авиакомпания S7 из Нового Уренгоя в Москву. Также из Надыма в Москву будут летать самолеты «Ямала» 29 и 30 декабря.