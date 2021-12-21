В РФ пригрозили США эскалацией после отправки военных на Украину

21 декабря 2021 в 15:13 Размер текста - 17 +

Отношения РФ и США могут ухудшиться, в случае отправки военных Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Отправка на Украину военных США спровоцирует эскалацию конфликта в отношениях с Москвой. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Такие шаги приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, да и в наших отношениях с Западом в целом, включая США. Я считаю, что все-таки в Вашингтоне есть разумные люди, которые понимают всю опасность таких действий», — цитирует РИА «Новости» Андрея Руденко. Ранее президент США Джо Байден заявил, что США отправят войска в соседние страны НАТО, если Россия нападет на Украину. Америка при этом не планирует размещать войска на Украине. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал альянс ввести войска на Украину. Генерал США Тод Уолтерс предложил НАТО разместить войска в Болгарии, Румынии и Польше после размещения военных РФ на границе с Украиной. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отправка на Украину военных США спровоцирует эскалацию конфликта в отношениях с Москвой. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Такие шаги приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, да и в наших отношениях с Западом в целом, включая США. Я считаю, что все-таки в Вашингтоне есть разумные люди, которые понимают всю опасность таких действий», — цитирует РИА «Новости» Андрея Руденко. Ранее президент США Джо Байден заявил, что США отправят войска в соседние страны НАТО, если Россия нападет на Украину. Америка при этом не планирует размещать войска на Украине. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал альянс ввести войска на Украину. Генерал США Тод Уолтерс предложил НАТО разместить войска в Болгарии, Румынии и Польше после размещения военных РФ на границе с Украиной.