В РФ пригрозили США эскалацией после отправки военных на Украину

Отправка на Украину военных США спровоцирует эскалацию конфликта в отношениях с Москвой. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«Такие шаги приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, да и в наших отношениях с Западом в целом, включая США. Я считаю, что все-таки в Вашингтоне есть разумные люди, которые понимают всю опасность таких действий», — цитирует РИА «Новости» Андрея Руденко.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США отправят войска в соседние страны НАТО, если Россия нападет на Украину. Америка при этом не планирует размещать войска на Украине. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал альянс ввести войска на Украину. Генерал США Тод Уолтерс предложил НАТО разместить войска в Болгарии, Румынии и Польше после размещения военных РФ на границе с Украиной.
Отправка на Украину военных США спровоцирует эскалацию конфликта в отношениях с Москвой. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Такие шаги приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, да и в наших отношениях с Западом в целом, включая США. Я считаю, что все-таки в Вашингтоне есть разумные люди, которые понимают всю опасность таких действий», — цитирует РИА «Новости» Андрея Руденко. Ранее президент США Джо Байден заявил, что США отправят войска в соседние страны НАТО, если Россия нападет на Украину. Америка при этом не планирует размещать войска на Украине. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал альянс ввести войска на Украину. Генерал США Тод Уолтерс предложил НАТО разместить войска в Болгарии, Румынии и Польше после размещения военных РФ на границе с Украиной.