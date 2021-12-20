20 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

Пенсионерам ЯНАО упростят получение надбавок

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогоднее оформление. Тюмень, пенсионер, дедушка, пенсия, пожилой человек
Власти оптимизируют процесс получения пенсионных надбавок Фото:

Пенсионеры ЯНАО смогут получить региональную соцдоплату к пенсии, не обращаясь в социальные ведомства с заявлением и документами. Об этом сообщается в документах на сайте ямальского правительства.

«Проект постановления Правительства ЯНАО „Об утверждении Порядка предоставления региональной социальной доплаты к пенсии“ предусматривает, что с 01.01.2022 социальные доплаты к пенсии будут устанавливаться в беззаявительном порядке со дня, с которого назначена пенсия в Пенсионном фонде РФ. Проект позволит оптимизировать процесс предоставления социальной доплаты, сделать более удобной процедуру ее получения, тем самым повысить качество и доступность предоставления государственной услуги гражданам», — комментирует документ пресс-служба правительства.

Неработающие пенсионеры, которые проживают на территории Ямала, получают региональную социальную доплату к пенсии. Она начисляется только тем гражданам, чья общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума в округе. На данный момент получить выплату можно только с помощью личного обращения, составления заявления и предоставления определенных документов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пенсионеры получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. В округе данную выплату получили 142 тысячи пенсионеров.

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Пенсионеры ЯНАО смогут получить региональную соцдоплату к пенсии, не обращаясь в социальные ведомства с заявлением и документами. Об этом сообщается в документах на сайте ямальского правительства. «Проект постановления Правительства ЯНАО „Об утверждении Порядка предоставления региональной социальной доплаты к пенсии“ предусматривает, что с 01.01.2022 социальные доплаты к пенсии будут устанавливаться в беззаявительном порядке со дня, с которого назначена пенсия в Пенсионном фонде РФ. Проект позволит оптимизировать процесс предоставления социальной доплаты, сделать более удобной процедуру ее получения, тем самым повысить качество и доступность предоставления государственной услуги гражданам», — комментирует документ пресс-служба правительства. Неработающие пенсионеры, которые проживают на территории Ямала, получают региональную социальную доплату к пенсии. Она начисляется только тем гражданам, чья общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума в округе. На данный момент получить выплату можно только с помощью личного обращения, составления заявления и предоставления определенных документов. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пенсионеры получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. В округе данную выплату получили 142 тысячи пенсионеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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