Снег в Челябинской области будет идти до глубокой ночи

Снегопад создал транспортный коллапс во всем регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снегопад накрыл 21 декабря всю территорию Челябинской области. Он продолжится до глубокой ночи. На расчистку автомобильных дорог выведено сотни машин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндортранса.

«Из-за снегопада проводится патрульная расчистка. На региональных дорогах работают около 200 единиц техники. По прогнозу Гидрометеоцентра снег прекратится около 23:00. Ночью на региональных трассах последствия снегопада будут устранять 150 дорожных машин», — заявили в министерстве.

В Челябинской области из-за сильного снегопада автомобили скопились в многокилометровых пробках на федеральной трассе М-5. Водители винят в социальных сетях дорожные службы и советуют всем отказаться от поездки по горнозаводской зоне. В Челябинске из-за непогоды возникли 9-бальные пробки и закрыли аэропорт имени Курчатова.

В региональном гидрометцентре прогнозируют, что в ближайшие три дня в регион придет снег и метели. Потом непогоду сменит похолоданием до -30 градусов.