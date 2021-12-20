20 декабря 2021

Снег в Челябинской области будет идти до глубокой ночи

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, автотранспорт, снегопад
Снегопад создал транспортный коллапс во всем регионе Фото:

Снегопад накрыл 21 декабря всю территорию Челябинской области. Он продолжится до глубокой ночи. На расчистку автомобильных дорог выведено сотни машин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндортранса.

«Из-за снегопада проводится патрульная расчистка. На региональных дорогах работают около 200 единиц техники. По прогнозу Гидрометеоцентра снег прекратится около 23:00. Ночью на региональных трассах последствия снегопада будут устранять 150 дорожных машин», — заявили в министерстве.

В Челябинской области из-за сильного снегопада автомобили скопились в многокилометровых пробках на федеральной трассе М-5. Водители винят в социальных сетях дорожные службы и советуют всем отказаться от поездки по горнозаводской зоне. В Челябинске из-за непогоды возникли 9-бальные пробки и закрыли аэропорт имени Курчатова.

В региональном гидрометцентре прогнозируют, что в ближайшие три дня в регион придет снег и метели. Потом непогоду сменит похолоданием до -30 градусов.

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Снегопад накрыл 21 декабря всю территорию Челябинской области. Он продолжится до глубокой ночи. На расчистку автомобильных дорог выведено сотни машин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндортранса. «Из-за снегопада проводится патрульная расчистка. На региональных дорогах работают около 200 единиц техники. По прогнозу Гидрометеоцентра снег прекратится около 23:00. Ночью на региональных трассах последствия снегопада будут устранять 150 дорожных машин», — заявили в министерстве. В Челябинской области из-за сильного снегопада автомобили скопились в многокилометровых пробках на федеральной трассе М-5. Водители винят в социальных сетях дорожные службы и советуют всем отказаться от поездки по горнозаводской зоне. В Челябинске из-за непогоды возникли 9-бальные пробки и закрыли аэропорт имени Курчатова. В региональном гидрометцентре прогнозируют, что в ближайшие три дня в регион придет снег и метели. Потом непогоду сменит похолоданием до -30 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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