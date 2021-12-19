За трое суток в области пройдут дожди, снег и наступят 30-градусные холода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшие три дня Челябинскую область ждут снег с дождем и метели, которые сменятся похолоданием до минус 30 градусов. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

«Во вторник, 21 декабря, в Челябинской области ожидаются облачная погода, снег, мокрый снег, на юге с дождем, местами сильный. В отдельных районах возможны метели, отложение мокрого снега и гололеда на проводах и предметах, на дорогах гололедица от наката», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.

Схожая погода ожидается и 22 декабря. Скорость ветра будет достигать 14-15 метров в секунду. Столбик термометра днем будет подниматься до плюс 1 градуса, по ночам опускаться до минус 9-14 градусов.

В ночь четверга в регионе начнется похолодание до минус 18-23 градусов, а в горах и низинах — до минус 30 градусов. Днем также будет морозно — до минус 13-18 градусов. Ранее синоптики сообщили, что холодным будет и Новый год: в ночь с 31 декабря на 1 января Челябинскую область ждет более чем 30-градусный мороз.

Скрин: сайт челябинского ЦГМС