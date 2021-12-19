19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

Синоптики: Челябинскую область ждут дожди, метели и мороз. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, автомобили, фары, вьюга, мороз, автотранспорт
За трое суток в области пройдут дожди, снег и наступят 30-градусные холода Фото:

В ближайшие три дня Челябинскую область ждут снег с дождем и метели, которые сменятся похолоданием до минус 30 градусов. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

«Во вторник, 21 декабря, в Челябинской области ожидаются облачная погода, снег, мокрый снег, на юге с дождем, местами сильный. В отдельных районах возможны метели, отложение мокрого снега и гололеда на проводах и предметах, на дорогах гололедица от наката», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.

Схожая погода ожидается и 22 декабря. Скорость ветра будет достигать 14-15 метров в секунду. Столбик термометра днем будет подниматься до плюс 1 градуса, по ночам опускаться до минус 9-14 градусов.

В ночь четверга в регионе начнется похолодание до минус 18-23 градусов, а в горах и низинах — до минус 30 градусов. Днем также будет морозно — до минус 13-18 градусов. Ранее синоптики сообщили, что холодным будет и Новый год: в ночь с 31 декабря на 1 января Челябинскую область ждет более чем 30-градусный мороз.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ближайшие три дня Челябинскую область ждут снег с дождем и метели, которые сменятся похолоданием до минус 30 градусов. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометцентра. «Во вторник, 21 декабря, в Челябинской области ожидаются облачная погода, снег, мокрый снег, на юге с дождем, местами сильный. В отдельных районах возможны метели, отложение мокрого снега и гололеда на проводах и предметах, на дорогах гололедица от наката», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. Схожая погода ожидается и 22 декабря. Скорость ветра будет достигать 14-15 метров в секунду. Столбик термометра днем будет подниматься до плюс 1 градуса, по ночам опускаться до минус 9-14 градусов. В ночь четверга в регионе начнется похолодание до минус 18-23 градусов, а в горах и низинах — до минус 30 градусов. Днем также будет морозно — до минус 13-18 градусов. Ранее синоптики сообщили, что холодным будет и Новый год: в ночь с 31 декабря на 1 января Челябинскую область ждет более чем 30-градусный мороз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...