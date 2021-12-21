Путин исполнил желание российского мальчика. И решил вне плана помочь его маме

21 декабря 2021 в 20:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин исполнил уже два новогодних желания в рамках благотворительной акции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин исполнил новогоднее желание 14-летнего Марка Кобленева из подмосковсного города Бронницы. В рамках ежегодной акции «Елка желаний» глава государства подарил мальчику гитару, а также организовал ему экскурсию в Академию популярной музыки Игоря Крутого и мастер-класс от заслуженного артиста России, гитариста, композитора и аранжировщика Виктора Зинчука. «Мечта Марка — научиться играть на гитаре. Исполнение желания началось с приезда в Москву. Марк вместе с мамой Надеждой Викторовной побывал в Академии популярной музыки Игоря Крутого, где ему подарили инструмент и сертификат на курсы по игре на гитаре, которые Марк будет проходить в частной музыкальной школе рядом с домом. Кроме того, заслуженный артист РФ, гитарист, композитор и аранжировщик Виктор Зинчук устроил для Марка мастер-класс», — рассказали в пресс-службе благотворительного проекта «Мечтай со мной», который является организатором «Елки желаний». Ранее мальчик сам пытался научиться игре на гитаре, но это оказалось не так просто — для этого нужны постоянные занятия с профессионалом. Семья мальчика не могла купить ему хороший инструмент и обеспечить занятия в музыкальном кружке. Отсюда и родилась идея — подать заявку на участие в акции «Елка желаний». Открытку с пожеланием Марка снял с новогодней елки президент РФ. После мастер-класса Путин лично позвонил мальчику, чтобы спросить, как прошел его день. Марк рассказал президенту о своем первом уроке игры на гитаре. Подростку объяснили правильную постановку рук и научили играть аккорды. Марк также сообщил Путину, что ему вручили сертификат на обучение в музыкальной школе. «Это подарок на Новый год», — ответил глава государства. Кроме того, Путин пообещал исполнить «новогоднее желание» мамы Марка. Она пожаловалась президенту на низкую зарплату и отсутствие жилья. Сейчас они вместе с Марком живут у многодетной семьи в которой скоро появится седьмой ребенок. Путин пообещал поговорить с губернатором Подмосковья и улучшить условия их жизни. Во время разговора с главой государства мама Марка расплакалась перед камерами. Путин принимает участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний» четвертый год подряд. За это время президент РФ исполнил мечты девяти детей. Ранее он помог тяжелобольной девочке из Ставропольского края посетить балет «Лебединое озеро». 13-летняя Таня смогла посмотреть спектакль из Особой ложи Мариинского театра и побывать на обзорной экскурсии по вечернему Санкт-Петербургу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин исполнил новогоднее желание 14-летнего Марка Кобленева из подмосковсного города Бронницы. В рамках ежегодной акции «Елка желаний» глава государства подарил мальчику гитару, а также организовал ему экскурсию в Академию популярной музыки Игоря Крутого и мастер-класс от заслуженного артиста России, гитариста, композитора и аранжировщика Виктора Зинчука. «Мечта Марка — научиться играть на гитаре. Исполнение желания началось с приезда в Москву. Марк вместе с мамой Надеждой Викторовной побывал в Академии популярной музыки Игоря Крутого, где ему подарили инструмент и сертификат на курсы по игре на гитаре, которые Марк будет проходить в частной музыкальной школе рядом с домом. Кроме того, заслуженный артист РФ, гитарист, композитор и аранжировщик Виктор Зинчук устроил для Марка мастер-класс», — рассказали в пресс-службе благотворительного проекта «Мечтай со мной», который является организатором «Елки желаний». Ранее мальчик сам пытался научиться игре на гитаре, но это оказалось не так просто — для этого нужны постоянные занятия с профессионалом. Семья мальчика не могла купить ему хороший инструмент и обеспечить занятия в музыкальном кружке. Отсюда и родилась идея — подать заявку на участие в акции «Елка желаний». Открытку с пожеланием Марка снял с новогодней елки президент РФ. После мастер-класса Путин лично позвонил мальчику, чтобы спросить, как прошел его день. Марк рассказал президенту о своем первом уроке игры на гитаре. Подростку объяснили правильную постановку рук и научили играть аккорды. Марк также сообщил Путину, что ему вручили сертификат на обучение в музыкальной школе. «Это подарок на Новый год», — ответил глава государства. Кроме того, Путин пообещал исполнить «новогоднее желание» мамы Марка. Она пожаловалась президенту на низкую зарплату и отсутствие жилья. Сейчас они вместе с Марком живут у многодетной семьи в которой скоро появится седьмой ребенок. Путин пообещал поговорить с губернатором Подмосковья и улучшить условия их жизни. Во время разговора с главой государства мама Марка расплакалась перед камерами. Путин принимает участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний» четвертый год подряд. За это время президент РФ исполнил мечты девяти детей. Ранее он помог тяжелобольной девочке из Ставропольского края посетить балет «Лебединое озеро». 13-летняя Таня смогла посмотреть спектакль из Особой ложи Мариинского театра и побывать на обзорной экскурсии по вечернему Санкт-Петербургу.