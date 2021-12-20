Курганский губернатор выступил за жесткое госрегулирование цен

21 декабря 2021 в 20:52 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков считает, что без регулирования государством цен на некоторые виды продуктов и товаров не обойтись Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что государство должно жестко регулировать цены на некоторые виды продуктов и товаров. Таким мнением он поделился в прямом эфире программы ГТРК «Курган» на канале «Россия 24», обсуждая проблему роста цен на уголь. «Я за жесткое регулирование цен на отдельные виды продуктов и товаров. Я считаю, что нашей стране по-другому не вырулить. Иначе жители не будут получать часть товаров за те цены, которые они хотят получать. Поэтому регулирование по некоторым продуктам и товарам необходимо», — заявил Шумков. Он перешел к этой теме после разговора о ценах на уголь, из-за роста которых в некоторых районах возникали проблемы с отоплением. «Перед тем, как говорить, что уголь подорожал, надо разбираться — вопрос в ценах или вопрос в исполнительной дисциплине, в каких-то интересах. Если мы говорим, что тариф для граждан не должен дорожать более чем на 3,8%, то все составляющие в этот тариф должны дорожать не на большую сумму. А когда люди берут и на 40% поднимают [цены на] какие-то материалы, какие-то входящие ресурсы, вы как можете удержать конечный тариф?» — отметил Шумков. По его данным, похожая ситуация летом наблюдалась и на рынке строительных материалов. «Потому я еще раз говорю, я за жесткое государственное регулирование отдельных цен», — подчеркнул губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Пионерское Макушинского муниципального округа учеников местной школы отправляли на дистанционное обучение из-за проблем с отоплением. Подобная ситуация произошла в Половинском районе, где сельские котельные перешли на дрова. Еще четыре района Курганской области рискуют остаться без отопления в новом году. Директор группы компаний «Уралкотел» Леонид Бычков заявляло, что топливо подорожало на 50% к уровню прошлого года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что государство должно жестко регулировать цены на некоторые виды продуктов и товаров. Таким мнением он поделился в прямом эфире программы ГТРК «Курган» на канале «Россия 24», обсуждая проблему роста цен на уголь. «Я за жесткое регулирование цен на отдельные виды продуктов и товаров. Я считаю, что нашей стране по-другому не вырулить. Иначе жители не будут получать часть товаров за те цены, которые они хотят получать. Поэтому регулирование по некоторым продуктам и товарам необходимо», — заявил Шумков. Он перешел к этой теме после разговора о ценах на уголь, из-за роста которых в некоторых районах возникали проблемы с отоплением. «Перед тем, как говорить, что уголь подорожал, надо разбираться — вопрос в ценах или вопрос в исполнительной дисциплине, в каких-то интересах. Если мы говорим, что тариф для граждан не должен дорожать более чем на 3,8%, то все составляющие в этот тариф должны дорожать не на большую сумму. А когда люди берут и на 40% поднимают [цены на] какие-то материалы, какие-то входящие ресурсы, вы как можете удержать конечный тариф?» — отметил Шумков. По его данным, похожая ситуация летом наблюдалась и на рынке строительных материалов. «Потому я еще раз говорю, я за жесткое государственное регулирование отдельных цен», — подчеркнул губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Пионерское Макушинского муниципального округа учеников местной школы отправляли на дистанционное обучение из-за проблем с отоплением. Подобная ситуация произошла в Половинском районе, где сельские котельные перешли на дрова. Еще четыре района Курганской области рискуют остаться без отопления в новом году. Директор группы компаний «Уралкотел» Леонид Бычков заявляло, что топливо подорожало на 50% к уровню прошлого года.