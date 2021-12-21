21 декабря 2021

В Кургане отменят рейсы до Санкт-Петербурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс Санкт-Петербург -Курган. Курган, руслайн, аэропорт курган, пассажиры, самолет, ночной рейс
Рейсы в Санкт-Петербург выполняет авиакомпания «РусЛайн» Фото:

Рейсы из Кургана в Санкт-Петербург будут выполняться только до конца этого года. Данная информация размещена на сайте курганского аэропорта. Ранее эти рейсы были запланированы до марта.

«7R-264 Курган-Санкт-Петербург, дни выполнения 17.11.21-29.12.21. <…> 7R-263 Санкт-Петербург-Курган 17.11.21-29.12.21», — указано в сообщении.

Первый самолет из Санкт-Петербурга компании «РусЛайн» приземлился в Кургане 27 октября. Тогда планировалось, что рейсы будут выполняться до марта. О запуске пробных рейсов в Санкт-Петербург сообщал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Ранее источники, приближенные к правительству области, рассказывали URA.RU, что на субсидирование рейсов в Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург не были вовремя поданы заявки, из-за чего в 2022 году они могут сорваться. При этом в начале декабря Шумков с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым обсуждал возможное увеличение авиарейсов в Курган.

В октябре авиакомпания Utair отменила все рейсы из Москвы в Курган. Тогда замгубернатора Курганской области Владимир Архипов объяснял, что отмена связана с ухудшением финансовых результатов на маршруте.

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Рейсы из Кургана в Санкт-Петербург будут выполняться только до конца этого года. Данная информация размещена на сайте курганского аэропорта. Ранее эти рейсы были запланированы до марта. «7R-264 Курган-Санкт-Петербург, дни выполнения 17.11.21-29.12.21. <…> 7R-263 Санкт-Петербург-Курган 17.11.21-29.12.21», — указано в сообщении. Первый самолет из Санкт-Петербурга компании «РусЛайн» приземлился в Кургане 27 октября. Тогда планировалось, что рейсы будут выполняться до марта. О запуске пробных рейсов в Санкт-Петербург сообщал губернатор Курганской области Вадим Шумков. Ранее источники, приближенные к правительству области, рассказывали URA.RU, что на субсидирование рейсов в Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург не были вовремя поданы заявки, из-за чего в 2022 году они могут сорваться. При этом в начале декабря Шумков с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым обсуждал возможное увеличение авиарейсов в Курган. В октябре авиакомпания Utair отменила все рейсы из Москвы в Курган. Тогда замгубернатора Курганской области Владимир Архипов объяснял, что отмена связана с ухудшением финансовых результатов на маршруте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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