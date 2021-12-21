21 декабря 2021

ГИБДД временно ограничила движение по трассе Екатеринбург — Серов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, зима, лес, снегопад, трасса, вид сверху, стройка
Движение для грузовиков ограничено от Невьянска до Верхнепышминского района Фото:

На трассе из Екатеринбурга в Серов ограничили движение для грузового транспорта из-за снегопада. Об этом URA.RU сообщило управление ГИБДД по Свердловской области.

«По причине обрушившегося на Средний Урал снегопада в данный момент наблюдается значительное затруднение движения транспорта в районе 315 километра Серовского тракта. Временно введено ограничение движения грузового транспорта от Невьянска до Верхнепышминского района», — сообщает ведомство.

В ГИБДД просят не планировать дальние поездки, передвигаться со сниженной скоростью по мостам, путепроводам и эстакадам, а также перекресткам, дворам и пешеходным переходам. Ранее URA.RU сообщало, что из-за снегопада в Екатеринбурге затрудняется движение в часы пик. Хотя власти города готовились к сильным снегопадам, вечером 21 декабря на дорогах Екатеринбурга отмечались 10-балльные пробки.

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На трассе из Екатеринбурга в Серов ограничили движение для грузового транспорта из-за снегопада. Об этом URA.RU сообщило управление ГИБДД по Свердловской области. «По причине обрушившегося на Средний Урал снегопада в данный момент наблюдается значительное затруднение движения транспорта в районе 315 километра Серовского тракта. Временно введено ограничение движения грузового транспорта от Невьянска до Верхнепышминского района», — сообщает ведомство. В ГИБДД просят не планировать дальние поездки, передвигаться со сниженной скоростью по мостам, путепроводам и эстакадам, а также перекресткам, дворам и пешеходным переходам. Ранее URA.RU сообщало, что из-за снегопада в Екатеринбурге затрудняется движение в часы пик. Хотя власти города готовились к сильным снегопадам, вечером 21 декабря на дорогах Екатеринбурга отмечались 10-балльные пробки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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