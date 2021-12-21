ГИБДД временно ограничила движение по трассе Екатеринбург — Серов

Движение для грузовиков ограничено от Невьянска до Верхнепышминского района Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На трассе из Екатеринбурга в Серов ограничили движение для грузового транспорта из-за снегопада. Об этом URA.RU сообщило управление ГИБДД по Свердловской области.

«По причине обрушившегося на Средний Урал снегопада в данный момент наблюдается значительное затруднение движения транспорта в районе 315 километра Серовского тракта. Временно введено ограничение движения грузового транспорта от Невьянска до Верхнепышминского района», — сообщает ведомство.

В ГИБДД просят не планировать дальние поездки, передвигаться со сниженной скоростью по мостам, путепроводам и эстакадам, а также перекресткам, дворам и пешеходным переходам. Ранее URA.RU сообщало, что из-за снегопада в Екатеринбурге затрудняется движение в часы пик. Хотя власти города готовились к сильным снегопадам, вечером 21 декабря на дорогах Екатеринбурга отмечались 10-балльные пробки.